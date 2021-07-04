5紀律部隊首長：全力配合警遏「本土恐怖主義」

政府人員協會、香港公務員總工會、香港特區政府公務人員聯會及國家行政學院香港同學會發表聯合聲明，嚴厲譴責「這類極端恐怖活動」、嚴重暴力的違法行為和任何煽動仇恨及鼓勵這類恐怖活動的人。聲明稱他們「鐵杆支持警隊同袍依法履行職責」，又呼籲市民團結一致，支持警隊嚴厲執法，與恐怖活動和嚴重暴力的違法行為劃清界線。

10多協會公務員組織同譴責暴力

香港海關高級官員協會、香港海關官員協會、香港海關關員工會等7個員工協會發聲明，指有人在社交媒體把疑犯視為英雄，美化冷血暴力行為，強調這些煽動仇恨的言論是助長暴力行為的「元兇」，令本土恐怖主義滋生。

消防處6個員工協會發聲明強力譴責一切暴力行為，並特別譴責那些煽動仇恨、鼓吹暴力，甚至故意美化施襲者及其暴力行為而散播有關言論的人，批評他們「絕對為是次襲擊的幫兇」。

此外，入境事務主任協會、香港入境事務助理員工會、香港入境事務處人員協會、香港入境處員佐級總會，前日發聲明強烈譴責暴力行為，對事後有人在網上刻意美化兇徒及其暴力行為予以強烈譴責。