「慰問遺屬文件」惹內地抵制 維他奶：員工私撰

再發聲明 嚴厲譴責暴力

文件「措辭極不當」或追究

刺警事件發生後，網上流傳一份維他奶的員工內部通告稱，「懷着沉重心情」通知員工，梁健輝在7月1日發生於銅鑼灣的事件中「不幸逝世」，並向其家人致最深切慰問。通告隨後在內地網絡流傳，引來網民抨擊，兩名維他奶中國地區代言人、內地藝人龔俊和任嘉倫同日宣布終止與維他奶的合作。海外投資網站「格隆匯」的專欄作者「電飯鍋」昨日撰文〈維他，一口「獨」奶〉，指遇襲警察還躺在醫院，通告卻在為惡人殞命悼念，反問「沉重心情」因何而來？文中又指維他奶現處於增長瓶頸，「以後在內地的這6成收入恐怕要打個大大的折扣」。

中國地區代言人停合作 網民籲罷買

網民「活着挺好」稱梁健輝做的是恐怖活動，不管他是否員工，維他奶都應第一時間譴責，而非「沉痛」。不少網民要求罷買維他奶，其中「大嘴夫子」稱「愛國者爭口氣，不要買它的東西，讓它倒閉」。

維他奶前日在網站及微博發聲明，稱會全力支持當局根據國安法調查案件，強調集團及在內地運營的維他奶支持內地和香港的穩定、繁榮和發展。惟內地抵制言論未止，集團昨午再發聲明，針對網上流傳與7月1日事件相關的文件，指文件未經集團「官方批復（覆）和發佈」，而是由一名員工私下撰寫並內部轉發，「未經授權，也沒有遵從維他奶集團的內部審批流程」。集團聲明未有提及文件是否早前流傳的內部通告。

內地經營溢利5億 佔整體55％

聲明又稱，集團正調查事件及保留追究該員工法律責任的權利，並就事件對外界造成的困擾和不滿「致以誠摯的歉意」，「嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為」。翻查維他奶資料，截至3月底的財政年度，維他奶內地經營溢利為5.24億港元，佔整體55%。