話你知：西方學界定義恐怖主義 「針對平民襲擊製恐慌」

港法例定義未提「針對平民」

本地有提及恐怖主義的條例包括《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，當中定義「恐怖主義行為」包括為推展政治、宗教或思想上的主張，意圖強迫特區政府或國際組織，或是威嚇公眾而作出的行為，而該行為會導致針對人的嚴重暴力、財產的嚴重損害等。條例未有提及需針對平民。

《港區國安法》中的「恐怖活動罪」，定義為脅迫中央政府、特區政府等，以圖實現政治主張或造成嚴重社會危害；行動包括「針對人的嚴重暴力」，爆炸、縱火或投毒等，亦未見提及要針對平民。對此，資深大律師湯家驊相信，官員提及的應是國安法下的恐怖活動定義，而非指國際上其他人如何界定恐怖行為。

新民黨主席葉劉淑儀稱，恐怖主義主要是指挑起恐懼，舉例在外國不少聖戰信徒以宗教為由欲推翻政府，她認為今次傷警行為達至挑起恐懼效果，「（若你是）警察你怕不怕？」