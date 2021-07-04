李家超：獻花悼念「鼓吹破壞」或違法 大狀：單稱「義士」難言煽暴 倘籲行動有法律風險

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，上述言論會招惹犯罪嫌疑，但難一概而論，要視乎該人背景及犯罪意圖等。

李家超昨日發表上任政務司長後首篇網誌，指本土恐怖主義產生，往往是因為有人煽動仇恨、挑撥分化，並美化或正義化這些恐怖主義行為；他看到有人在網上鼓吹支持涉案兇手，用不同的方式美化，認同甚至鼓勵這些恐怖行為，「包括所謂悼念、獻花等」。他警告，任何人鼓吹或煽動恐怖活動，更可能觸犯國安法下的恐怖活動罪，是極嚴重罪行。

保安局長鄧炳強昨日亦說，留意到網上有人企圖英雄化該兇徒，稱其為「烈士」，他譴責有關人等美化恐怖主義。他強調，保安局、警方、保安局轄下的紀律部隊及政府各部門，一定會攜手打擊這些恐怖活動及鼓吹恐怖活動的人。

獻花犯法？ 鄧炳強：看會否致社會混亂

被問網上發表言論的人會否犯法，鄧指在網上所做的行為，若在現實上犯法，在網上做都會犯法，若鼓吹暴力、叫別人出來犯法或作出一些危害國安的行為，便會犯法。至於會否有新措施及條例回應「本土恐怖主義」，他說現除了有打擊恐怖活動的法例外，亦有國安法和其他刑事條例，一定會好好運用所有現行條例。

被問為何市民獻的花被人丟棄、是否獻花都會犯法，鄧稱，警方在現場要看那些獻花行為會否引致其他混亂、會否引致社會混亂的情况，或會否引致其他違法行為，故必須執法。

湯家驊：稱烈士敬佩招嫌疑

純評論無事 葉劉：刻意致仇警或違法

不少人在網上形容死者為「烈士」或稱敬佩其行為，被問到會否有可能涉煽動，行會成員、新民黨主席葉劉淑儀說，若純粹評論不會構成罪行，只能道德上譴責有關人等價值觀不妥當，相信李家超及鄧炳強是指有犯罪意圖、有計劃煽動他人行動。但她亦提到《刑事罪行條例》第9、10條分別提及煽動意圖及罪行，認為若刻意引起仇恨政府、仇警，便有可能違法。

湯家驊認為，上述言論會招惹犯罪嫌疑，因潛台詞是認為其行動正確，「但單純說幾句是否足夠？難以一概而論，要視乎該人背景、有無犯罪意圖、在其他方面做了什麼，整體而言不能單單捉住一句話去決定」。

被問到何謂「鼓吹或煽動恐怖活動」，有不願具名的大律師引述現正審訊的唐英傑案，稱在國安法下的恐怖活動罪，控方須證明是否造成嚴重社會危害，但法庭未就此作定論，現階段難以評論。至於何謂「鼓吹暴力」，該大律師稱，若單純評論「烈士」、「義士」，難言鼓吹暴力；但若有呼籲行動，則有可能落入該框架。

出帖區議員：不合政府意便被扣帽子

《大公報》昨點名指多名民主派區議員有「煽動性留言」，當中元朗區議員林進帖文提及「當一個人連生命都可以放棄，希望大家可以比返（畀番）一點尊重」。對於鄧炳強稱鼓吹暴力涉犯法，林進稱現時只要行為、言論不合政府心意，都會被扣上煽惑等帽子，但冀在有限框框下做可做的事，希望達至平衡、不欲自我噤聲，「有生命離開了，那人所用的方式你可以不認同，但要思考背後的原因……如不想再發生，要思考如何改善現况」。至於會否憂慮法律風險，林進說已非首度被官媒點名，「無憂慮可言」。

明報記者

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