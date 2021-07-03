醫生：縱傷胸口 無呼吸亦會施心外壓

傷內臟昏迷 心外壓應碰不到出血位

急症科醫生馮顯達表示，面對胸部受傷，可按壓出血位置減少出血，若傷者不能正常呼吸、沒有心跳脈搏及不清醒，即可能傷及內臟，需施心外壓，但存活機率已不高。他說胸口受傷不影響施行心外壓，解釋施行心外壓時，雙手放在胸骨位置，若傷者內臟受損致不清醒，傷口不會在胸骨，故施行心肺復蘇時理應不會碰到出血位置。

退休警：一般先制服上銬再急救

另一急症科醫生表示，被刀刺傷屬穿刺性創傷，現場能做的急救不多，而直接刺中心臟或割傷心臟都可能導致病人血壓急促下降，昏迷不醒，若傷及肺部有可能造成氣胸，令傷者血壓急促下降。

有資深消防人員亦表示，若傷者無心跳無脈搏，器官會失去氧分，生存機率每分鐘下跌7%至10%，故就算胸口受傷流血都需要施行心外壓。有退休資深警員表示，面對刺傷自己的疑犯，現場警員一般會先觀察對方，確認對方沒其他武器及攻擊能力，便會上前制服在地，鎖上手銬，再視乎疑犯受傷程度為其急救。

消防處表示，一般而言，除非胸部創傷過於嚴重，救護員無法找出正確按壓位置，否則都會為所有心臟驟停的患者施行心外壓及相關急救程序。