建制團體連迭譴責 部分用字緊貼官方

民建聯昨對襲擊表示「震驚和憤怒」，形容是文明社會所不容。該黨議員葛珮帆稱，網上有人英雄化事件，鼓勵他人仿效，她會於下周二（6日）立法會保安事務委員會追問政府打擊虛假及煽動仇恨信息的立法進度，並要求加強應對孤狼式恐襲的措施。建制派「班長」廖長江表示，譴責任何暴力，不論來自任何政治背景，他說警方仍調查行兇動機，不揣測是否與社會矛盾有關。

律師會：任何形式暴力都是侮辱法治

實政圓桌田北辰相信襲擊只是單獨個案，但稱如行兇動機源於對社會不滿，大家便需要警惕。他認為，社會撕裂的傷口仍未癒，目前應盡量減少可能發生的警民衝突，短期內停辦遊行，「不然再出事就可大可小」，但強調長遠必須回應市民訴求。田亦認為警方現應重視並迅速解決每個市民的求助，贏回部分市民信任。

律師會對襲擊表示悲痛和深切關注，稱任何形式的暴力都是對法治的侮辱，應被強烈譴責，亦必須立即停止。中華全國律師協會亦強烈譴責，「反對一切目無法紀的違法行為，支持警方嚴正執法」。