高官紛出稿轟襲警 學者：顯政府憂模仿

近兩年多以警方或政府發言人出稿

警員前晚遇襲後，特首林鄭月娥先出稿，北京返港後隨即在機場會見記者並主動提及事件，強烈譴責暴力行為。政務司長李家超發表聲明，就事件表達嚴厲譴責、深切慰問受傷警員。保安局長鄧炳強從北京返港後亦即赴醫院、於深夜見傳媒，將事件定性為「孤狼式的本土恐怖襲擊」事件。公務員事務局長聶德權在facebook發文，稱當局會與警務處保持緊密聯繫，向受傷警員提供協助。政務司長辦公室昨又在facebook發文，李家超稱已向受傷警員送花籃及慰問卡。

翻查資料，過去兩年數度出現警員受傷事件，惟政府發稿多以警務處或「政府發言人」名義出稿（詳見表）。

學者：倘外國發生 料當地同樣緊張

城大公共政策學系高級特任講師張楚勇認為，以往若有執勤人員傷亡，政府一般以較高規格對待，今次相信更緊張，因在政治氣氛不信任下，逾萬警察執勤反映政府對潛在的不安穩感憂慮，「（警員遇襲）這樣的事直接挑戰政府強大的維穩努力」，但他對政府高規格回應不太意外，認為若美國發生類似事件，當地政府同樣緊張。

林太見記者時，特意提及「我和政務司司長會繼續支持」執法部門，對於以往鮮見特首刻意提及政務司長，張楚勇相信是因李家超前日一直署任特首跟進事件。張認為社會民怨仍在，不能排除政府會愈見高壓、投放更多資源至執法部門。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，高官分別譴責事件反映事態嚴重、前所未見，政府高度重視，但非特別重視警隊。她形容襲擊是「孤狼式、自殺式、聖戰式」，對警員非常危險，但《港區國安法》已能規管本土恐怖襲擊，認為警方現應調查行兇動機，追查是否涉及地下組織。