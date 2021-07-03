憂掀模仿 學者：高壓政策難長治久安

陳祖為說，政府現時的高壓政策並非長治久安的有效方法，香港一直是自由城市，政府突然以高壓手段管治，只會短暫成功，「自由城市的人嘗試過自由滋味，是不會忘記的」。

陳祖為說，現時政府充滿自信，認為自己有政治、法律和警察的力量，因此他估計政府不會改變目前的管治方式。

陳祖為：政府自信 料不改管治方式

陳祖為前晚在facebook形容，事件是社會壓迫令人窒息下所帶來的悲劇後果。對於市民到案發現場獻花，被警員阻止，他說在這政權眼中，公開悼念就是煽動，擺放鮮花就是丟垃圾，高舉追求民生公義的橫額就等於煽惑他人仇恨政府，兩個人走在一起就犯限聚令，「若你對這樣專橫的政府沒有反感，沒有憤怒，我相信你從來不知自由和尊嚴為何物」。

葉兆輝：現首要勿挑起更多仇恨

葉兆輝接受商台訪問時形容事件是悲劇，他說過去社會發生極端事件後，未能疏導仇恨情緒或精神健康欠佳的人，部分人或會仿效。他說，遇襲警員的遭遇可發生在任何人身上，現時最重要的是不要進一步鼓吹暴力，包括不要在網上留言挑起更多仇恨，並要放下報復心態，為社會處理分歧提供更多方法。他稱理解市民情緒有鬱結，建議遇到情緒不安時找專業人士協助。