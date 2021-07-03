加強防襲 警巡邏4人一組穿戰術背心

遇襲警危殆轉嚴重 留醫ICU

伊利沙伯醫院心胸外科醫生黃康頤表示，警員被刺傷位置可能涉及肌肉及肺部，一般可透過手術控制傷勢。他說，視乎肺部受損程度，癒合時可能會出現纖維化而影響肺功能，患者日後做運動或行樓梯的能力或較受傷前差。他又說，如果傷口達10厘米，康復後會有疤痕，病人日後活動時，疤痕附近肌肉會疼痛。

對於有警員受襲，據悉警方行動部隨即下達指示，要求警員巡邏時不少於4人一組，並加強留意身邊情况；警員亦可選擇穿戰術背心，加強防護。據了解，警方內部亦正檢視適合的防刺衣物。本報記者昨午在灣仔警察總部一帶所見，保安明顯加強，警員以4人一組行動，不時截查市民。

瑪麗醫院發言人表示，醫護人員已按病人當時的臨牀情况迅速作出專業判斷，即時急救，並用電腦斷層掃描作診斷，以及安排手術。院方強調醫護人員一直秉持專業精神，為所有病人提供一視同仁的服務，希望外界不要製造無根據的言論，停止轉發不實信息。