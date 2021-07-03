警阻白花悼死者 崇光外截查票控

昨早到崇光百貨外的LS（化名）拿着寫有「風雨中相擁」、「Free Hug」（免費擁抱）的紙牌，不少市民上前與他相擁，也有人送上樽裝水。他說前晚得知事件後無法入眠，患情緒病一年半的他認為很多香港人會因事件不開心，他希望以擁抱給別人安慰。

至近傍晚，崇光百貨一帶警力大增，並在崇光門外、記利佐治街、東角道等地點以橙帶拉起5個封鎖區，警員每見到有持白花的市民，隨即帶到封鎖區搜查。來自台灣的陳太昨傍晚與女兒帶3束花到崇光門外，被警察截查後，她接受本報記者採訪時，被警方票控違反限聚令，其後因女兒太驚恐，與女兒離開。

帶兩子獻花 婦：會解說事件起因

晚上8時多，鄭太帶同兩名年幼兒子到場獻花，她說已跟兒子解釋到場原因，「為什麼他（施襲男子）要這樣做，是因為社會衍生的問題」。兩次被警員截查的她說不擔心，「如果每個人都驚而不出來，社會不會再有這些聲音」。

女子舉紙「永垂不朽」：警指煽動

廖小姐獨自在崇光外、近怡和街路邊展示寫上「永垂不朽，梁健輝先生安息，天佑香港」及「唔好死，坐直個人，多飲水，做運動」紙張，隨即被警方截查，她其後向記者表示，警方警告她別再煽動，她批評警方不容許她悼念，大感無奈。