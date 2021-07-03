警阻白花悼死者 崇光外截查票控

【明報專訊】昨日不少市民帶同白色鮮花到刀刺警員案現場悼念涉嫌行兇的死者梁健輝，現場從早到晚有警員駐守，阻止市民將鮮花放在地上，有人一度將放在附近的花丟入垃圾桶；至晚上警方在附近拉起5個封鎖區，將手持鮮花或穿黑衣的市民帶入區內搜查，部分人被指違反限聚令被票控，有巿民與警方爭執推撞，被鎖上手銬押上警車。
昨早到崇光百貨外的LS（化名）拿着寫有「風雨中相擁」、「Free Hug」（免費擁抱）的紙牌，不少市民上前與他相擁，也有人送上樽裝水。他說前晚得知事件後無法入眠，患情緒病一年半的他認為很多香港人會因事件不開心，他希望以擁抱給別人安慰。
至近傍晚，崇光百貨一帶警力大增，並在崇光門外、記利佐治街、東角道等地點以橙帶拉起5個封鎖區，警員每見到有持白花的市民，隨即帶到封鎖區搜查。來自台灣的陳太昨傍晚與女兒帶3束花到崇光門外，被警察截查後，她接受本報記者採訪時，被警方票控違反限聚令，其後因女兒太驚恐，與女兒離開。
帶兩子獻花 婦：會解說事件起因
晚上8時多，鄭太帶同兩名年幼兒子到場獻花，她說已跟兒子解釋到場原因，「為什麼他（施襲男子）要這樣做，是因為社會衍生的問題」。兩次被警員截查的她說不擔心，「如果每個人都驚而不出來，社會不會再有這些聲音」。
女子舉紙「永垂不朽」：警指煽動
廖小姐獨自在崇光外、近怡和街路邊展示寫上「永垂不朽，梁健輝先生安息，天佑香港」及「唔好死，坐直個人，多飲水，做運動」紙張，隨即被警方截查，她其後向記者表示，警方警告她別再煽動，她批評警方不容許她悼念，大感無奈。