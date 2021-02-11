刺警男遺書 批評國安法及警「暴行」 無案底無同黨 警：疑失實資訊激化 學者：民怨從未疏導

明報記者

警方將案列為企圖謀殺及自殺案，案中50歲男子死亡及一名男警嚴重受傷。警方稱，前晚10時05分，該名男子在軒尼詩道555號對開從後以刀襲擊一名正在執勤的男警，再以該把刀刺向自己胸口，在場3名警員拔槍戒備，其後制服男子。該名男子胸部嚴重受傷昏迷，被送往律敦治醫院救治，同晚11時20分證實不治。背部受傷警員被送往瑪麗醫院治理（見另稿）。警方昨晚表示案件轉交刑事部跟進。律敦治醫院發言人表示，死者遺體已按既定程序移送至域多利公眾殮房，交法醫跟進。

死者未婚 同住父母不知其公司 任職維他奶採購部 同事稱寡言

據悉，死者梁健輝未婚，沒有子女，與父母同住新蒲崗一座唐樓，他過去沒有刑事和被捕紀錄。本報昨多次到訪其住所，無人應門，鄰居表示不認識死者。

此外，據了解，梁健輝生前在維他奶國際集團有限公司採購部任職。警方昨早曾到屯門維他奶總部大樓調查。有職員表示「我同佢（梁）坐得好遠」，形容梁較為孤僻，平日甚少看到他與同事談天。另一職員稱「見過佢（梁）幾次」，形容梁沉默寡言，對其襲警一事感震驚。據悉，梁的父母不知道兒子任職維他奶。

維他奶國際集團回應本報稱，已就「梁健輝先生的事件」聯絡其家人跟進及致以慰問，已啟動緊急支援機制，協助及跟進因事件受情緒困擾的員工；由於警方正調查事件，未能提供任何資料。

案發地檢USB 藏文字檔 指警包庇罪犯 國安法後「無晒自由」

消息稱，警方前晚在銅鑼灣案發現場發現一枚屬於梁的USB手指，內裏載有幾個文字檔案，內容提及戶口、財產安排，以及工作上要聯絡的人，相信是遺書。據悉，這些檔案提及他對社會的不滿，包括認為警方「包庇罪犯」、沒受到制衡，亦提及警方的「暴行」，包括質疑「浮屍死因點解無可疑？」檔案亦提及，他認為港區國安法實施後「無晒自由」。

據了解，有關檔案沒提及「殺警」字眼，有提及要襲擊警方，但無明言如何襲擊。警方前晚曾到梁的住所搜查，發現電腦、USB手指、報章、書籍及筆記等，警方相信梁經歷反修例後「自我激化」，個人部署行兇，沒有同黨。

政務司長李家超昨午透過政務司長辦公室facebook表示嚴厲譴責「『孤狼式』恐怖襲擊」，稱這些「孤狼」平日表面看似平常，但往往會受到他人或自我激發而產生極端思想，繼而做出極端行為，籲市民提高警惕。他又稱，留意到有人在網上以不同形式的活動支持襲擊警員的兇徒，這不但鼓吹、宣揚及美化暴力，更是煽動仇恨，分化社會，變相鼓勵更多人仿效做出「『孤狼式』恐怖襲擊」和違法行為，他「必須直斥其非」。

有網民形容「烈士」 警斥浪漫化暴力煽仇

警方表示留意到網上有人悼念該名男子，稱呼他為「烈士」、「勇者」，批評這是「公然支持明目張膽的嚴重暴力違法行為，同時企圖浪漫化及英雄化兇徒泯滅人性的冷血行徑」，並從中煽動仇恨。警方對此強烈譴責，重申絕不容忍任何人為達目的而訴諸暴力。警察評議會（職方）亦發聲明，強烈譴責有關嚴重危害他人生命的暴力及破壞社會安寧行為。

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