七一祈禱勉勵灰心港人 夏志誠：實踐真誠緊守專業

引哈維爾 籲「活得像一個人」

祈禱會昨午在西灣河聖十字架堂舉行，主題為「負傷世界的同行者」。夏志誠在會上表示，香港回歸第24年，對不少人來說社會似乎多方面都在走下坡，包括露宿街頭的人愈來愈多、教育要小心的地方愈來愈闊、傳媒空間愈來愈窄，似乎切合主題提及的負傷世界，這兩年不少人感到灰心、受挫及無力。

夏提到，捷克前總統哈維爾所寫的《無權勢者的力量》一書的重要觀察是「活在真實中」，寄語教友要「活得像一個人」，拒絕活在謊言及荒謬，在生活各方面致力實踐真誠，守住人性尊嚴的底線、緊守個人專業等。他舉例，醫護的專業是救傷扶危，不論傷者背景都盡力救治；從事學術研究者的專業是準確理解資料，非維護權貴及掩蓋真理。他說要在實踐中活出行動的意義，戰勝無力感，克服存在的危機，並寄語教友要同行。

教友陳朗昇：做好呢盞燈引領年輕記者

新任香港記者協會主席、本身為基督徒的陳朗昇獲邀到祈禱會分享。陳朗昇表示，最近兩三個月經常有人叫他離港，但他不願意走，自言對香港感情很深。他說，有信仰的人會常存盼望，不過自己是個悲觀的人，也會反問「捱唔過又點呢？」陳說雖然自己不是牧者，但作為行業內較資深的人，亦如牧者般要帶領一些羊，例如同事及年輕記者，「唯有做好呢盞燈」。