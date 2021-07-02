運房創科局長訪基層派物資

中聯辦昨早7時於西環大樓外舉行升旗儀式，副主任陳冬、仇鴻、楊建平及幹部員工等數十人出席。陳冬其後於一個活動上致辭表示，有國家為後盾，「一國兩制」成功實踐，港人可與內地人共擔民族復興歷史責任，共享繁榮富強。外交部駐港特派員公署亦有舉行升旗儀式，特派員劉光源帶領全體署領導、署員等共110多人參加。

運房局長陳帆與民建聯立法會議員柯創盛一同到牛頭角彩德邨探訪基層居民，了解公屋居民住屋情况；陳帆又與工聯會立法會議員麥美娟一同到青衣聖保祿村家訪，了解居民交通及設施方面需要，並向村民派防疫物資。

薛永恒贈學童STEM玩具教材

創新及科技局長薛永恒則到觀塘參與香港科創義工聯盟活動，向基層家庭送贈福袋，其後再探訪一戶分租房戶及一戶劏房戶，了解他們的生活及子女學習需要，並向學童送贈STEM玩具與教材，鼓勵他們打好基礎。薛永恒稱，樂見多方協作扶助弱勢，喚起社會關注縮窄數碼鴻溝，令更多有需要人士得到支援，特別是有學習需要的基層學童。

中聯辦主任駱惠寧去年中秋兼逢國慶時，探訪劏房戶及基層市民，並囑咐隨行人員協助失業市民，政界認為此舉反映中央關注香港住屋的深層次矛盾問題。