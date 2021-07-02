出席愛國學校升旗禮 楊潤雄勉學生：學好中共偉大事業

教局教師培訓 設建黨百年講座

據培訓行事曆網頁，4場「建黨百年系列講座」合共約6小時，主題包括「新時代的中國共產黨」、「篳路藍縷，走向輝煌——中國共產黨新民主主義革命的偉大成就」等，講者包括廣州市社會主義學院副教授龐滔，據學院網頁介紹，廣州市社會主義學院是中共廣州市委領導的統一戰線性質的政治學院，是廣州市民主黨派和無黨派人士的聯合黨校。其他講者包括港澳辦原副主任馮巍、華南師範大學馬克思主義學院副院長胡國勝及全國人大香港區代表陳勇擔任講者。

鄧飛：國安教科書最快明年9月出

昨日多間愛國學校舉行升旗禮。教聯會及香港升旗隊總會等昨在北角培僑中學進行升旗儀式，並由解放軍駐港部隊三軍儀仗隊升旗，教育局長楊潤雄、培僑中學校監曾鈺成、教聯會副主席鄧飛等亦有出席。鄧飛表示，據其了解，最快明年9月1日將有關於國安教育的教科書出版。

教聯會黃楚標中學、路德會西門英才中學昨亦舉行升旗禮，教育副局長蔡若蓮及副秘書長康陳翠華分別出席儀式。香港區家長教師會聯會昨於漢華中學拼砌巨型圖畫慶祝回歸，來自港島55間學校、逾300名師生及家長參與，眾人合唱《歌唱祖國》。理大昨亦於校內舉行升旗儀式，校董會主席林大輝、副主席李國祥、校長滕錦光及多名管理層出席。