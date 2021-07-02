賢學思政旺角擺街站3人被捕 警指煽動 警檢學聯街站物資拘4人

宣傳品印2019年佔領立會照片

賢學思政原擬在旺角設七一街站，昨午4時許，召集人王逸戰、秘書長陳枳森以及一名女義工於旺角行人專用區商務印書館前集合，準備派發宣傳品之際突被警方截查包圍，警方查看宣傳品，稱疑涉煽動內容，約半小時後拘捕3人。現場所見，宣傳品為一張硬紙，一面印有「身土不二 堅守此城」八字，另一面印有一段字，並附有2019年示威者佔領立法會時的照片，照片中有人拉起「沒有暴徒只有暴政」橫額。

賢學等4人旺角被捕 罪名未明

近傍晚6時，賢學思政發言人黃沅琳以及另外兩男一女亦在旺角雅蘭中心對出港鐵站出口被捕，暫未知罪名。

警攝錄「嗌咪」內容 翻閱宣傳品

差不多同一時間，學聯及嶺大學生會代表會臨時行政委員會（臨行委）共4名成員在旺角行人天橋擺放街站，大批警員截查，拉起橙帶並檢走街站物資，嶺大學生會在telegram表示，4人涉「煽動」被捕。

職工盟及兩個旗下屬會共4人昨3時許在旺角行人天橋擺設兩個街站。大批警員包圍街站，警告他們勿違反限聚令，又提醒其講話及派發刊物內容不可有煽動內容。有督察仔細翻閱小冊子內容，並有警員錄影成員講話內容。在多次警告後，兩個街站提早在4時許結束。