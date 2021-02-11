林村慶七一免限聚 多人除罩涉違規 500人聚集 團體斥准歌舞昇平禁遊行發聲

新界各界慶委會及大埔各界協會昨在大埔林村許願廣場舉辦約500人大型慶祝活動。民政事務總署昨回覆查詢時，確認活動獲豁免禁止群組聚集規例，主辦方只限獲邀者進場、出席者進場前須量體溫，並應全程佩戴自備的口罩及保持社交距離等。

民政署：須量體溫 現場未見探熱

不過據記者現場觀察，未見場地設體溫探測機，亦沒人要求記者量體溫。台上百名嘉賓分三行坐得較密，包括民政事務局長徐英偉等，未有保持社交距離。活動在烈日下展開，200人舞麒麟，部分表演者難抵酷熱，將口罩拉至下巴「唞氣」，活動後約10多人除罩合照，未見有人呼籲遵守防疫措施。主辦單位回覆查詢時表示，活動地點屬私人地方，但截稿前沒回答涉違防疫規定的問題。

恐大埔現Delta傳播鏈

專家：暫不適合辦百人聚會

呼吸系統專科醫生梁子超表示，大埔社區最近出現新冠變種病毒Delta患者，新達廣場女職員亦被傳染，未能排除社區內仍有隱形傳播鏈，暫時不適合舉辦數百人聚會；而Delta病毒傳染性極高，除口罩10多秒已可傳染他人，若在人多聚集慶祝活動除罩，會增傳播病毒風險，若沒備存訪客名單，更增追蹤難度。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑表示，建制組織慶回歸數百人活動可獲豁免禁止群組聚集規例，但七一遊行卻以防疫、公共安全為由被禁止，可見政府「親疏有別」，想在百年黨慶營造歌舞昇平，遏止反政府聲音，剝奪市民發聲權利，令公眾十分氣憤。

警方沒回應有否巡查慶祝活動

另外，九龍社團聯會等團體在尖沙嘴街坊福利會會堂舉辦慶祝活動，約400多人出席，座位佔場地一半至三分之二，入場者需登記個人資料。南區建設力量昨舉行巴士巡遊慶祝活動，從相片顯示近20人一排合照，該組織副召集人新民黨陳家珮說工作人員4人一組，所有人亦已打完兩劑新冠疫苗。

警方回應稱，按程序及實際情况，根據禁止群組聚集規例採取適當行動，但沒回應有否巡查慶祝活動。

明報記者