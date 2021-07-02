首署任特首身分慶回歸 李家超稱港有條件「低谷反彈」

李家超在酒會致辭時表示「很光榮」能以署理特首的身分出席，他批評過往有反中亂港、居心叵測的人透過選舉制度漏洞進入政治體制，「不斷破壞中央和香港特區的關係，製造對立，阻撓施政，阻撓香港融入國家發展大局」。他說，港府在過去一年防範、制止和懲治危害國家安全的行為，強調市民繼續依法享有言論、新聞、集會、示威等自由。

同日兩致辭19次提「中國共產黨」

李家超在香港各界慶典委員會致辭時稱，國安法發揮關鍵作用，「特區的安全回來了，國家安全風險受控了；市民不再需要擔心人身安全，不再受汽油彈及刑事毁壞威脅，交通不再被癱瘓」。他在上述兩項活動中合共提及19次「中國共產黨」、8次提及「國家安全」及4次提及「國安法」。

形容反修例為黑暴 稱國安風險受控

翻查資料，去年7月1日特首林鄭月娥在酒會及慶典委員會的活動致辭時，不曾提及「中國共產黨」，但11次提及「國家安全」及10次提及「國安法」。她當日致辭時沒有形容示威是「黑暴」，形容香港自2019年6月「經歷了一年不斷升級的暴力和暴亂」、「香港社會飽受暴徒破壞」。

另外，律政司長鄭若驊昨發表網誌，稱國家安全是國家頭等大事，中央按照《憲法》和《基本法》制定港區國安法，堵塞香港維護國安的漏洞。她稱，為增進社會對國安的了解，律政司下周一（5日）將在網上舉行「國安家好」法律論壇。根據活動的宣傳單張，林鄭月娥、中央駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄、外交部駐港特派員劉光源等會在活動上致辭。