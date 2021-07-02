落實全面管治權 落實國安法制執行 習黨慶談港澳 沒再提「推進民主」

羅健熙：所有事國安行先

公民黨主席梁家傑認為，現時無任何懸念「北京全面管治緊香港」，《港區國安法》是全國人大為香港而立，立法會全無反對聲音，「格局就是這樣，呢段時間要認清現實、如何拿揑」，認為中央不會在港推進民主。民主黨主席羅健熙稱，「同最近所有事情都好一致，所有事都是國安行先」；被問到會否認為將來香港仍會推進民主，他稱《基本法》第45條（普選特首）仍然存在。

慶祝中共成立100周年大會昨早在天安門廣場舉行，香港特首林鄭月娥與澳門特首賀一誠身處城樓參加大會，林太更舉起手機拍攝。

習近平的講話談及港澳，他稱要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特區全面管治權，落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定。與5年前比較，今年習近平強調全面管治權及國家安全，沒有再談及「推進民主」（見表）。

北大教授：國安法配套需不斷完善

中國人民大學法學院教授韓大元向中新社稱，習近平在港區國安法實施一周年之際，強調特區維護國家安全的責任，具有特殊重要意義。北京大學社會科學部部長、法學院教授強世功在訪問稱，港區國安法配套的法律制度和執行機制需要不斷完善，習的講話強調這項工作對落實一國兩制方針政策的重要性。

梁家傑回應本報稱，國安法實施一年，「一國」大於「兩制」很多，「並不是原本想像的一國兩制」，「睇吓永遠光明正確的共產黨領導的香港跟住會點囉」，而他則看到機場每日出現「生離死別」畫面。

獲邀赴京出席黨慶活動的全國人大常委譚耀宗表示，習近平的講法有現實意義，針對當前實際環境和情勢，指出關鍵和重點。他說習提到「要維護社會大局穩定」，相信日後的政策會圍繞有關方向落實。

劉兆佳：23條將成重點工作

港不再威脅國安 才實踐民主

劉兆佳認為，習近平說要落實中央對港維護國家安全制度、全面管治權，有關內容是重覆2019年四中全會對香港政策的決定，料日後香港維護國家安全責任更重大，基本法23條立法將成為重點工作。他強調，當前中央對港政策的重點不是要改變一國兩制，而是要挽救一國兩制，令其能行之久遠。

對於習近平不再提及「推進民主」，劉認為是因應不同時勢針對不同部分，在香港形勢受控的時期，可通過民主改革爭取反對派對中央支持，但今日中央對反對派已徹底失望，反對派甚至有更激烈活動，勾結外部勢力對抗中央、危害國家安全，中央要挽救一國兩制就要將香港納回正軌，前提是維護國家安全、香港不是國家安全的威脅，才能實踐民主等其他事情。

明報記者