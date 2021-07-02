盼把握「行街」自由 市民：料遭查，牙籤都不敢帶

李先生昨午手持印有「香港真係好靚」字句的樽裝水，到已被鐵馬圍封的維園足球場外拍照，有關批次的水樽早前已被下架。他形容《港區國安法》下的香港「紅線」處處，儼如「紅海」，但已習慣每年七一均到維園參與遊行，「又不是戒嚴，我們有權出來行街看戲吃飯」，惟他說「出得嚟預計會（被警察）查」，故連指甲鉗、牙籤都不敢帶。

自回歸後從未間斷參與七一遊行的蔡先生，以往均與兩名兒子前來，今年兩子怕麻煩未有到場。蔡先生形容警察「如臨大敵」，昨午經過銅鑼灣亦被警員截查，詢問他由何處前來及目的，他反問「什麼叫目的？我鍾意行到哪裏就哪裏」，後獲放行，形容警員意在「恐嚇人民」。

有嘆港「衰過北韓」 有憂講錯說話

背包扣着「香港」字眼徽章的曾先生認為，國安法下的香港已變成「一國一制」，大部分港人都不敢上街，形容當局現時「話你有罪就有罪」，形容法治較深圳更差。他不滿當局仍誤導市民香港仍為「一國兩制」，又稱自己只是來行街，惟眼見警察比市民更多。

不少市民響應穿黑衣表態，李先生與朋友黃小姐昨日亦特意穿黑衣「出街」，其中李先生到銅鑼灣崇光百貨附近逛街時被截查，獲放行後到「黃店」用餐，並打算到「黃圈」市集「奔墟」逛逛。他說其行為「代表我自己還未放棄」，對被截查不感害怕，「我們又無犯法，只是行街」。黃小姐則表示國安法實施後感到香港「衰過北韓」，李先生形容「衰過大陸」，但二人都說不會灰心，「堅持做好自己就好」。

麥先生昨日亦穿上黑衣，他說希望「支持一下」，「其實都害怕的，言論自由就少了，都驚講錯說話。其實（穿黑衣）效果都不大，不過想讓香港政府知道，仲有人支持民主自由」。