封路封維園阻街站 七一重兵遏表態拘19人

遭票控犯聚 市民叫屈：不識另外3人

今年六四集會被禁，當晚警方引用《公安條例》封閉維園，禁止市民進入；昨日七一，警方再封維園，中午前已派出大批軍裝警入內戒備；水炮車及裝甲車一度在灣仔出現。近中午，警員在場豎起旗幟及廣播，封閉維園全部6個足球場、4個籃球場、中央草坪及相關通道。港島總區高級警司（行動）廖珈奇表示，留意到有人在網上呼籲到維園參與已被禁止的集會，警方決定封閉維園指定地點，範圍與六四時一樣。

維園外，警方在記利佐治街、東角道等範圍封路，並不時在附近巡邏及截查途人，在記利佐治街架設的帳篷搜查市民隨身物品。被搜查後遭票控違反「限聚令」的李女士與友人事後向記者表示，二人相約到宜家家居購物，離開時被截查，李女士不滿警方指她們與不認識的另外3名市民違反限聚令，任職清潔工的她說，對於被罰5000元「好委屈、好想喊」，並向記者展示其購買的物品。

警員昨午兩次衝入名店坊，近5時一批警員手持橙帶跑入商場，一名青年被追出商場後在百德新街被截，警員截查期間，他一度緊張手震，其後獲放行；另一名青年在百德新街的後巷被搜查，警員翻開他的白色環保袋，將袋內物件攤在地上並拍照，當中包括最後一份《蘋果日報》夾附的特刊，警方其後以違反「限聚令」票控該青年後放行。

社民連主席黃浩銘表示，原定在銅鑼灣3個地點擺街站，因遭阻止，最後只能在鵝頸橋底擺設1個街站，派發傳單和播放歷年七一的新聞片段。他說，有感政府在中共百年黨慶日子「明顯有政治任務」，不能見到任何上街遊行情况，甚至不可以在銅鑼灣一帶聚集。對於《港區國安法》實施一年後七一遊行畫面絕迹，他說「當然非常傷感，𠵱家用疫情為由禁止集會遊行，你又吹佢唔脹，而且佢拳頭大過你，佢話你犯法就犯法」。

工盟：連一個街站都容不下

職工盟昨午2時半在灣仔大有廣場外及莊士敦道分別設街站，掛上「活在真實中」橫額，亦派發刊物《留下來的人》，總幹事蒙兆達稱，原定在全港設3至4個街站，屬會則各區共擺放約6個街站。他說，今年警方以疫情為藉口拒批遊行，更用橙帶圍封街站，讓人感覺香港「連一個街站亦容不下」，指目前政治打壓愈來愈嚴重，對言論自由是一種扼殺。