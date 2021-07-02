男子刀刺警 自插胸口亡 林鄭譴責 鄧炳強：孤狼式恐襲

明報記者

保安局長鄧炳強凌晨會見傳媒，指仍在調查施襲者背景，但在其家中找到電腦紀錄、物品及文件，初步顯示屬「孤狼式本土恐襲事件」，又指除兇徒要負責，平日很多煽動暴力、美化暴力的人，亦導致今次不幸事件。警方嚴厲譴責此類嚴重危害他人性命的暴力行為，「定必追究到底」。新任警務處長蕭澤頤、港島總區指揮官郭柏聰、機動部隊校長陳健國深夜趕赴瑪麗醫院探望。

男警從後中刀 3同袍向疑兇拔槍

綜合鄧炳強及多條網上片段，昨晚10時10分，一名穿黑衣、揹背包的男子在崇光百貨外、近東角道，突然亮刀從後插向一名駐守街道的男警的左肩近腋下位置，中刀警與身旁同袍隨即跑開，3名警員一度拔槍，大批軍裝警隨即奔前並用橙帶封鎖怡和街一帶。消息確認有警員曾拔槍戒備，但沒開槍。遇襲男警未幾倒地，狀甚痛苦，同袍上前圍着他並施救。

施襲後跑走浴血倒下 即場急救

片段顯示，疑兇施襲後跑走。他隨後用同一把刀自插胸口，快步走向崇光外，最後靠牆浴血倒下，多名警員上前制服。在場警員為他急救，救護員到場後接手施心外壓，並將他送往律敦治醫院。施襲漢50歲，律敦治醫院證實他於晚上11時20分死亡。

網媒眾新聞記者憶述，昨晚10時許突然聽到騷動聲音，轉頭一看，看到黑衣男持刀、滿手鮮血，3個警察跑向他並用槍指向他，疑兇再跑近崇光門口，記者只見疑兇的刀跌在地上，心口位置流血，五六個警員此時制服疑兇。

警方不批准七一遊行，並在多區嚴密佈防。截至昨晚9時，警方在銅鑼灣、天后、旺角及黃大仙拘捕19人，他們分別涉嫌管有仿製火器、管有攻擊性武器、涉嫌分發煽動刊物等；另外19人涉違反限聚令及口罩令被票控。其中警方昨午在銅鑼灣截查發現一名男子藏有仿製槍械，以涉嫌管有仿製火器將他拘捕；按警方展示的相片，仿製槍上寫有「請不要忘了，不知道的人會認為這是真槍」字句。

昨午銅鑼灣一男涉藏仿製槍被捕

特首林鄭月娥深夜由北京返港，對襲擊事件予以強烈譴責，稱警方會全面調查疑犯背後有否組織聯繫。她稱過去24小時多宗案件發生，如有人擲爆炸品，現印證《港區國安法》實施後，香港由亂變治，社會安寧，但仍要提高警惕，警方會繼續防範，籲市民提高警覺。她另在聲明形容昨日多區涉違法及破壞公共秩序事件「明顯是危害社會安寧和挑戰特區政權」。政務司長李家超亦發聲明，稱昨日多區發生多宗涉嫌違法事件，警方會果斷執法、維護法紀。

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