警控六四煽惑 鄒幸彤涉宣傳七一集結被捕

鄒幸彤及一名男子於6月4日被捕，當時被指宣傳或公布未經批准集結，其後兩人獲保釋。警方昨晚簡報案件時，稱取得律政司意見後，決定落案起訴鄒，同案男子則仍在調查，未有檢控決定。另一宗涉七一公眾活動案件，警方稱鄒涉嫌透過社交媒體呼籲及宣傳活動，故將她拘捕調查。

3個團體早前申辦七一遊行不獲警方批准，團體其後申訴，公眾集會及遊行上訴委員會周二晚聆訊，上訴未有結果前，鄒幸彤於下午在社交媒體短暫轉貼「七一維園見」圖，註明「不反對申請上訴中」。

警方昨日被問及，為何貼圖是在上訴委員會聆訊前刊出，鄒仍然被捕，新界南總區刑事部警司陳志昌沒有正面回應，只說案件仍在調查。鄒幸彤親友昨引述警方，稱鄒的fb帖文於前日中午至下午2時許發出，當時七一遊行已被警方反對。

大律師陸偉雄說，如警方決定未被上訴委員會推翻，針對七一遊行的反對通知書便依舊有效。他稱，是否違法亦視乎涉事人的背景，如事主並非目不識丁，甚至本身具備法律背景，便難以相信該人因為無知而違法。

工盟：堅持發聲者成拘捕對象

保安局籲市民勿以身試法

支聯會常委趙恩來批評，警方拘捕毫無道理，給人一個「好壞信息」，明顯要在七一前夕拘捕鄒幸彤，「避免她可能到時不知有什麼宣傳」。職工盟蒙兆達認為，在敏感日子前堅持發聲的人，愈可能成為警方拘捕對象；職工盟今日會擺街站，蒙稱無法擔心自己會否被捕，稱港人在這天被完全滅聲是悲哀。

保安局發聲明，指警方已禁止和反對今日在港島舉行的公眾集會及遊行，活動屬未經批准集結；針對可能出現危害公共秩序和安全的行為，警方會果斷執法，呼籲市民勿以身試法。

蕭澤頤昨視察金紫荊佈防

灣仔會展及金紫荊廣場今日舉行慶回歸酒會及升旗儀式，新任警務處長蕭澤頤昨曾到金紫荊廣場視察佈防。酒會在會展舉行，昨日警方已在入口放置大量水馬，工作人員經核對身分後方可進入。會展周邊多條道路封閉，入口外停泊多輛警車，數十名警員以小隊形式巡邏，包括反恐特勤隊成員，警方亦派員到會展對開海面巡查。