40人獲委太平紳士無泛民 邵家臻：獄政改革倒車

太平紳士主要職能是巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保有效管理及無人被不公平對待或被剝削權利。以往曾有民主派獲委任為太平紳士，例如民主黨前主席劉慧卿、資訊科技界前議員莫乃光等。太平紳士的職能亦包括根據《宣誓及聲明條例》監理和接受聲明。

其他獲委任太平紳士者包括證監會副行政總裁梁鳳儀、港鐵行政總裁金澤培、物業管理業監管局副主席許智文等。

邵家臻說，太平紳士制度是囚友申訴的最後一着，因很多時未投訴「轉頭已被罰」，希望獲委的太平紳士明白投訴不一定是因政治立場「黃」，冀他們能秉持公道。他表示對新任太平紳士名單感到失望，希望多些太平紳士能從人權、囚權角度，可長期關注院所，「巡視時睇到問題，而不是做戲」。

人代陳曉峰：不偏不倚處理投訴

陳曉峰強調，他會按《太平紳士條例》所賦權限，接受和處理各種投訴會不偏不倚，尤其是人權和私隱等要求。