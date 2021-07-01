7人獲大紫荊 葉劉盧文端上榜

蔡子強：政治酬庸 已不需拉攏泛民

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，近幾年授勳名單都有「政治酬庸味道」，林鄭月娥上任特首初期仍會對民主派展示善意，但經歷反修例運動，現時政府全面封殺民主派，「（政府）根本不需要再顯示拉攏，路線已很清楚」，形容雙方嫌隙太大，「你（政府）頒也無人（民主派）會夠膽要」。

鄭若驊：對律政司仝人肯定

時任特首梁振英任內最後一份授勳名單，向時任政務司長張建宗、財政司長陳茂波和律政司長袁國強頒發大紫荊勳章；今年授勳名單，律政司長鄭若驊亦獲大紫荊。鄭若驊稱，很榮幸獲特區政府頒發大紫荊勳章，認為這是對律政司仝人致力為香港服務的肯定，亦是表揚每一位對法律制度作出貢獻的人。

葉劉淑儀接受查詢時說，自己2002年已取得金紫荊星章，事隔近20年才獲大紫荊「比人哋遲」。她又稱，2008年參選立法會，進入立法會任「一地兩檢」條例草案、人事編制小組委員會主席等，很高興工作獲得政府認同。至於她獲此榮譽後會否想更上一層樓，有傳媒稱她劍指立法會主席，她指完全虛構，「想做一早爭咗啦，使咩71歲先爭取」。

葉劉：比人哋遲

被問到近年有指大紫荊「貶值」、是「分餅仔」，葉太稱「唔係誇獎自己」，認為每年獲得大紫荊的人都是值得表揚。

另外，恒基地產主席李家誠和信和集團副主席黃永光分別獲金紫荊星章和銀紫荊星章，政府讚揚李家誠熱心倡導和參與慈善工作，為基層家庭提供過渡社會房屋；黃永光熱心關懷並大力支援本地社區，積極從事本港以至世界各地的文物保育及活化工作。

新任監警會主席王沛詩和香港電台顧問委員會前主席陳建強亦獲頒銀紫荊星章。

多名建制區選敗將獲嘉獎

獲榮譽勳章和行政長官社區服務獎狀的人當中，多名是2019年區議會選舉落選的建制派，包括新民黨陳家珮、工聯會陳穎欣、經民聯李思敏等。油尖旺區議會前主席、民建聯葉傲冬和元朗區議員沈豪傑則獲銅紫荊星章。