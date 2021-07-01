律政司法官多人獲授勳嘉獎 學者：論功行賞 鄭若驊張舉能獲大紫荊

有學者認為，北京依靠港區國安法及修改選舉制度處理反修例運動後的局勢，要借助律政部門及法院落實，形容今次是「論功行賞」，亦反映中央對兩大工作的重視。

授勳名單746人創新高

今年746人獲勳銜或嘉獎，較去年多59人。3名上榜法官包括上任約半年的終審法院首席法官張舉能，他獲頒大紫荊。張舉能回覆稱感到非常榮幸，「這榮譽對全體法官及司法人員維持香港的獨立和專業司法制度方面的貢獻，作出肯定」，會繼續大公無私地維護香港法治和司法獨立。

楊振權江樂士陳弘毅獲金紫荊

上訴庭副庭長楊振權及高院原訟庭暫委法官麥偉德獲金紫荊星章，前者在雙學三子刑期覆核案的判辭提到社會近年「瀰漫一股歪風」 ，有人鼓吹「違法達義」，是公然蔑視法律。港大法律學院教授陳弘毅、曾稱香港警察應獲諾貝爾和平獎的前刑事檢控專員江樂士也獲頒金紫荊星章。嘉許詞特別提到陳弘毅常就《基本法》和港區國安法重要議題提出見解，促進各界建設性討論。

獲獎律政人員主責修例國安案

除鄭若驊獲頒大紫荊勳章，8名任職律政司的政府律師獲頒行政長官公共服務獎狀，包括主責國安法案件、在「35+初選案」代表控方的署理刑事檢控專員楊美琪；在國安法首案唐英傑案代表控方的署理副刑事檢控專員（特別職務）周天行。

獲頒行政長官公共服務獎狀的亦包括負責近年重點修例草擬工作的律政司人員，包括曾率領數十人團隊草擬《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》的副法律政策專員（憲制事務）梅基發、負責公職人員宣誓條例的副法律草擬專員彭士印。

警隊方面，44名現職或已退休警察獲勳銜及嘉獎，包括新任警務處長蕭澤頤獲頒香港警察卓越獎章。警方國安處多名人員獲獎章，包括副處長劉賜蕙、助理處長江學禮。8警獲頒銀或銅英勇勳章，其中6人在示威期間執勤受傷，包括去年7月1日被示威者襲擊受傷的警員雷俊傑，他獲銀英勇勳章。

44警獲獎 6人示威執勤受傷

對於不少律政人員及法官獲授勳或嘉獎，中大政治與行政學系高級講師蔡子強相信，北京對付香港反修例運動後局勢，是依靠國安法及修改選舉制度的「組合拳」，兩者是過去一兩年最重要的任務，北京要借助律政部門及法院落實相關法律，包括處理連串訴訟如國安法案件、「完善」法例等，但過程「引起了離心」，有部分律政人員離職，相信今次既「論功行賞」，亦安撫他們，也反映中央對兩大工作的重視。

蔡子強：顯京重視兩大工作

劉兆佳：獎勵平亂有功

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，這突顯政府對律政人員工作的肯定，「要獎勵平亂有功的人」；而名單上部分法律界人士如江樂士，是對違法動亂的人持強硬或反對態度。

政府：表揚抗疫貢獻 獲獎者多

政府發言人稱，為表揚各界人士過去一年應對疫情及相關工作的貢獻，今年獲頒行政長官社區服務獎狀及行政長官公共服務獎狀的人特別多，分別有165及335名。叙福樓集團主席黃傑龍獲銅紫荊星章，嘉許詞讚揚他在疫下曾就餐飲處所的抗疫措施，向部門提供寶貴意見。

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