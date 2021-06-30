警拘兩男檢爆炸品 被指曾fb揚言血洗警署

警方稱，昨早在藍田及大埔兩處住所分別拘捕29歲李姓男子及32歲張姓男子，分別報稱無業及地盤散工，涉嫌「煽動意圖」、「製造、存有炸藥意圖危害生命或財產」、「無牌管有槍械或彈藥」及「管有仿製槍械」。警方調查發現二人相識，並有討論製造槍械及彈藥的通訊紀錄。警方在其中一人藍田寓所的房間檢獲7包共重1.5公斤粉末，包括硝酸鉀及硫磺，以及一些糖漿，可製作1至1.5公斤黑火藥，另有580發工業用石屎釘槍彈，一些槍械部件包括槍管、扳機，以及一些手繪的製造槍械及彈藥草圖。

警稱不排除「趁節慶傷市民」

警方昨在記者會展示4張草圖，顯示有人以黑色及藍色原子筆在單行紙上繪畫板機、撞針、子彈及槍管等橫切面，並附有各部分的長度及所用物料等資料。另外，警方在大埔的單位檢獲5支仿製槍械。警方檢走有關物品化驗，正調查二人背後是否有任何組織，以及從何處獲得製作槍械及彈藥的資訊。

被問二人是否針對七一犯案，O記署理總警司何振東稱正調查二人圖謀，「不排除有人想趁喜慶日子對無辜市民作出傷害」。他說，案件顯示「社會上仍有一小撮死心不息的人士企圖以激進手段破壞社會的安寧及穩定」。他形容，被捕人在網上發出的為公開帖文，「有人回應到同畀like」。

五金器製槍械 石屎槍取火藥

O記警司鄒旺忠稱，有別於過往不法分子在海外網站訂購槍械部件，並以「拆件」方式郵寄到港，本案有人以粗糙的五金器具，以自製組件方式製作模仿槍械發射原理的槍械部件，又以合法形式購買工業用石屎釘槍彈，以獲取當中的火藥，再加上一些自製爆炸品，自製子彈。他說，使用石屎釘槍彈時需要相關合資格證明書，並只能作法例訂明用途，否則會被視為無牌管有彈藥。

本報記者昨到灣仔一間五金舖查詢有否售賣火藥石屎槍彈，店主展示一盒跟案中牌子相同的火藥及另一盒石屎釘，稱需一併購買，售價75元；至於石屎槍則沒實物，只能透過雜誌圖片預購，價格視乎牌子、性能，「至少過千（元）」。店主未有向記者查詢是否持有牌照或資格證明書。

根據《刑事罪行條例》，企圖導致爆炸或製造、存有炸藥意圖危害生命或財產，不論爆炸是否有發生及是否已對人身或財產實際造成損害，均屬犯罪，可處監禁20年。根據《火器及彈藥條例》，無牌管有槍械及彈藥可被判監14年。