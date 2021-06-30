「國安法如黑洞」 梁國雄妻：丈夫人前硬淨 實比以往忐忑

牆內生活 牆外堅持 「是互相激勵」

過去4個月為丈夫奔走監獄與法庭的社民連副秘書長陳寶瑩一臉倦容，但眼神仍堅定。兩人視婚姻為父權社會產物，有共識毋須結婚，惟今年初長毛被捕後不久，兩人決定註冊。長毛3月初被控串謀顛覆國家政權還押，隨後因為前年「8．18流水式集會案」及「10．1遊行案」共被判囚22個月。陳寶瑩以妻子身分探監、到法庭旁聽，是她口中結婚的「實務需要」。

失眠酷熱小事 失自由最大煎熬

長毛曾數度入獄，刑期以星期計，陳寶瑩說丈夫在人前硬淨，但面對國安法審訊無期、其他官司纏身、未知的刑期，比以往都忐忑。睡得不好、酷熱等屬次要，「失去自由對他才是最大煎熬」，她說長毛一直活躍於社運，「要適應死寂的階段，對他是很困難」。他靠聽收音機及讀報窺探世事，但資訊仍匱乏，依靠妻子每次半小時探訪訴說牆外事。

初選案47名被告，如今僅12人獲准保釋，但條件嚴苛。她形容國安法如「黑洞」，「紅線四圍擺」，至今未有案例，卻對被告從重從嚴，也無客觀保釋準則。部分被告提出放棄政治權利甚至言論自由以換保釋，她慨嘆國安法「對人的尊嚴好大損害，是用恐懼令人自我放棄基本權利」。

學國安法判辭 「受打壓更要認識」

作為被告家人，陳寶瑩說盡量不會去想日子還會有多長，給了自己短期任務，是令丈夫在獄中好過些。她的「學習計劃」是留意其他國安法案件及判辭，「既然受打壓，就要更認識它」。伴侶不在身旁，陳寶瑩雖感失落，但高牆隔絕下，為丈夫傳話及打理一切、堅持社民連工作，而彼此仍有信念，在精神上連繫，「他能過渡獄中生活，我們在外面能堅持，其實是互相激勵」。

（港區國安法一年）