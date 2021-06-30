指立法立竿見影 國安風險未消失

本報6月中邀約時任保安局長李家超專訪，至局長鄧炳強上任，鄧以局長身分以書面回覆本報問題，稱國安法自去年實施以來，香港「由亂變治」，法例實施後首5個月，因遊行示威的破壞性罪行被捕人數減少五成，但強調不代表香港國安風險消失，仍需注意港獨、本土恐怖主義、外部勢力插手破壞、社會治安及個人資料武器化5個風險。他說，未來除了執法，重視防範和制止危害國家安全的行為，會持續提高市民的國家安全概念和守法意識。

李家超於立法之初曾表示國安法僅針對「極少數人」，至今117人被指涉從事危害國家安全的行為和活動被捕。對有指國安法損害港人自由和權利，鄧炳強稱有關憂慮「毫無事實根據」，稱市民基本權利和自由根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》等獲保障，但該等權利和自由並非絕對，若行使時涉及非法，便可受法律制裁。

保釋門檻嚴 稱沒否定無罪假定

多名國安法被告申請保釋被拒，有批評指猶如「未審先入獄」，質疑有違「無罪推定」，鄧炳強認為「這是荒謬的說法，更完全沒有憑據」，稱國安法就危害國家安全案件加入嚴格的保釋門檻，但沒否定「無罪假定」，法例亦清楚列明「假定無罪」原則及其他訴訟權利。

（港區國安法一年）