鄭雁雄：警國安處肩負「神聖使命」 值港人敬重

稱司法權須體現國家意志

鄭雁雄在訪問中說，香港維護國家安全是「一國兩制」行穩致遠的根本前提，質疑一旦國家安全失守，香港出現「港獨」、「攬炒」、「自決」，則沒有「一國」，又何來「兩制」。他說，法治是國之重器，如果沒有國家安全、國家意志支撐，法治將是空中樓閣。他說香港擁有立法權、獨立的司法權和終審權，法治很成熟，但這獨立的司法權是全國人大授權，「必須高度體現國家意志、國家利益，否則就會失去這一授權的法理前提」。

他說，「警隊國安處誕生於香港大亂之時，肩負維護國家安全神聖使命，打擊危害國家安全行為，開啟香港由亂及治新局」。他又以「涇溪石」比喻公署，稱起了燈塔提示作用，「希望因魯莽而翻船的人愈少愈好」。

許智峯斥凍戶逾半年違規 匯豐：須符當地法律

另外，公務員事務局長聶德權稱，《港區國安法》實施一周年之際，邀請了清華大學法學院王振民，透過視像形式主講，約有120名包括常任秘書長、部門首長、公務員事務局首長級人員和訓練主任職系人員出席。他說在今年7至9月，會再舉辦「認識憲制秩序、維護國家安全」系列講座，加強公務員對《憲法》與《基本法》的認識。律政司將於7月5日主辦法律論壇，討論港區國安法的實體法和程序。

去年12月宣布流亡的立法會前議員許智峯昨在facebook表示，他和全家人的匯豐銀行戶口及信用卡被無理凍結，至今逾半年，警方無公開案件調查進度、無人被捕或起訴，亦無進一步法律程序；至於他發起眾籌打官司的金額，則全數仍在律師樓。他質疑匯豐凍結戶口逾6個月的做法違規，猶如永久侵吞私人財產，促請交代。匯豐發言人回應時重申：「無論在哪個市場營運，包括這個案的處理，我們都必須符合當地的法律法規。」