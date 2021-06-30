七一遊行上訴駁回 停宣傳組織 明部署逾萬警力 警：勿參與宣傳被禁活動

查可疑人物 捉街站噪音非法籌款

據了解，警方經風險評估後，七一將部署逾萬警力，以應對全日的行動，並會高姿態巡邏。警方5個總區應變大隊將候命，反恐特勤隊亦會出動，搜查有否可疑人物及物品。至於街站活動，據悉警方亦會從多方面留意，包括有否違反限聚令和《公安條例》，以及街站有否引起噪音、有否非法籌款，亦會留意有否違反《港區國安法》。

公眾集會及遊行上訴委員會昨晚聆訊，最終決定維持警方決定，禁止七一集會和反對遊行。守護大嶼聯盟召集人謝世傑會後稱，警方在聆訊中主要以疫情作為反對原因，「不斷危言聳聽，續以疫情理由多番提出阻撓遊行集會權利」。他強調，團體一直明白疫情狀况，但認為當局不能否認遊行集會的權利，警方有責任促進這些權利的彰顯，「而不是以種種似是而非的理由去打壓」。他說今次遊行集會已被拒，「我們呼籲香港市民，必須捍衛公民社會發聲的權利，呼籲七一穿黑衣，向公眾展示市民有不滿聲音」。

申請人籲穿黑衣 「捍衛公民發聲權」

社民連副秘書長陳寶瑩表示，對於遊行申請被拒感無奈，團體不會宣傳和組織遊行，希望港人繼續發聲。她說，社民連在七一升旗禮會有請願行動，並會在銅鑼灣擺街站。她說社民連過去多年來都有這些行動，無被警方質疑或阻礙，看不到今年會因此犯法。被問到會否擔心被捕，她說有關問題應問警方。

港島總區警司（行動）張志偉表示，警方歡迎上訴委員會有關裁決，呼籲市民不要參與任何未經批准集結，亦不要作出任何公告或以其他方式宣傳有關已被禁止的公眾活動。警方強調絕對不會容忍任何違法行為，會果斷執法。

轉載「維園見」後刪 鄒幸彤：七一無理由不發聲

網上日前流傳一張黑底白字圖片，寫有「七一 維園見」，並註明「不反申請上訴中」。昨午12時許，支聯會副主席鄒幸彤在facebook轉載該圖，並表示「七一發聲，從未或忘」，又加上標籤（hastag）「#全民黑衫」及「#圖不是我的」。

鄒幸彤在今年六四前夕曾表明個人身分到維園，當日清晨即被警方拘捕，被指涉嫌宣傳或公布未批准集結。她昨午2時許接受本報查詢，被問分享「七一 維園見」圖片會否擔心再被捕，她回應稱未決定七一是否去維園，該圖非她製作。她認為圖片註明遊行申請上訴中，是說明事實，不認為有問題。至於被捕憂慮，她說「長期都有，但不知何時把刀會落下」，「但七一無理由不發聲，發聲的方式未決定，但無理由靜悄悄的度過」。至昨午3時許，鄒幸彤已刪除該帖。荃灣區議員陳劍琴昨午亦曾分享有關圖片，至晚上已刪除。

明報記者

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