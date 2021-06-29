公屋閘有光時貼紙 警稱涉煽動意圖拘一男

另外，警方上周一以涉嫌發表煽動文字拘捕一名40歲男子，他涉嫌在旺角一單位外掛有一幅寫有「光時」的標語，其後獲保釋。警方昨日稱，經國安處進一步調查，上周五再拘捕一名36歲女子，她涉嫌干犯煽動意圖罪，據悉她是被捕男子的女友。被捕女子獲保釋候查，須於7月下旬向警方報到，案件交國安處跟進。

大狀：官方定性分裂 法庭未定論

大律師吳宗鑾稱，「光復香港 時代革命」八字被官方「定性」為有分裂國家含意，但法庭仍未有定論，唐英傑一案早前更傳召專家證人解釋有關字眼。他說，警方拘捕時，應考慮該人展示「光時」的意圖，以及有否足夠證據證明該人有其他言行具煽動意圖；而警方拘捕後准許該人保釋，顯示警方仍要蒐集證據及徵詢律政司。

他指出，警方如有更多證據應公布，否則現時給予公眾觀感是打壓言論及表達自由；又稱單是在私人地方收藏「光時」標語、不展示，暫未見有人被捕，但過往的確有人涉其他刑事罪行後，警方在蒐證時搜出其管有「光時」標語，被用作呈堂證物。

（港區國安法）