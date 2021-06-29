前《蘋果》員工稱未發薪 前主筆盧峯被押單位搜查

另外，警方國安處前晚在機場拘捕前《蘋果日報》英文版執行總編輯、前《蘋果》主筆馮偉光（筆名盧峯），他涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。國安處昨日凌晨將馮偉光從機場警署押到沙田一單位搜查，及後再押到灣仔警察總部扣查，他至昨晚未獲保釋。

英10城派號外「悼蘋果」

《蘋果日報》上周三宣布停刊，翌日出版最後一份報紙。一批在英港人周日（27日）自發組織「全英撐蘋果集會」，「悼念《蘋果》之『死』」，並派發1萬份由數名前員工自製的中英文版紀念號外給參與者和途人。有10多個城市響應，約1000人參與集會。在倫敦，有人手持紀念號外默站，亦有義工向途人講解《蘋果》停刊原因及其影響，其後眾人舉起「真相無罪 吶喊無懼」等標語為《蘋果》默哀一分鐘，有人以口風琴奏出《願榮光歸香港》。

策劃出版紀念號外的前《蘋果》記者Jeff表示，出版目的是希望將《蘋果》代表的敢言求真精神延續下去，同時因政權剝奪了港人的出版自由，「所以繼續出版是最好的反擊」，希望是次出版是一個示範。

（港區國安法）