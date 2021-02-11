852郵報舊片下架 網媒winandmac撤港

獨媒：過去一年10多作者要求下架

「獨立媒體」主編黃​俊邦表示，過去一年已有10多名作者主動要求將自己的文章下架，共涉數百篇文，「部分寫的只是影評，感覺人們很擔心，是想從公共領域退卻」。

「852郵報」創辦人游清源繼上月稱因應香港情况，考慮風險後辭退全部員工，網頁亦暫停運作，昨日將其YouTube頻道上的舊影片刪除，只餘下游的道歉影片。游在該片段中表示，香港政治氣氛是「黑色暴雨」，要留下有用之身，故無奈將所有影片下架，並向讀者致歉。

網媒「winandmac Media」發出公告表示，《蘋果日報》關閉、「立場新聞」亦要作調整及準備，可見「香港的新聞自由已經不是大家所熟識的樣子」，且在近一兩年受到不知名的恐嚇和威脅，經考慮後早前開始撤離香港的程序。

指白色恐怖 眾新聞：現不會如「立場」下架

另一網媒「眾新聞」的總編輯李月華昨日稱，現時不會如「立場」般將評論文章下架、終止員工僱傭合約、停收贊助等，又指政權營造「白色恐怖」散播恐懼，令任何媒體或公司均感擔心。

周庭fb專頁關閉 方保僑刪討論區

前香港眾志成員周庭的facebook專頁被發現關閉，她的Instagram近日仍有上載相片。「香港突發新聞及交通討論區」facebook其中一名管理員方保僑昨日亦宣布，今日凌晨零時起暫停及移除該討論區。方解釋，由於無暇審理該討論區的留言，「有機會被人留言說些什麼，我們未及時刪除，憂被指是默許了什麼意念，屆時會有風險」。

「思考香港」刊文指「立場」3文涉違法

另外，「思考香港」昨日刊載一評論投稿，題為「《立場新聞》會否走上《蘋果日報》絕路？」，文中提到立場曾轉載3篇文章，包括題為「如何從獨裁走向民主？——從香港看非暴力抗爭對抗獨裁政權的可能性」的文章，聲稱「只要反抗政府的人數達到人口的3.5%，政府的權力就會被嚴重瓦解」。「思考香港」的投稿認為，立場的3篇文章內容涉觸犯國安法，如有媒體轉載，認為也涉「協助」、「資助」犯罪，「墨落留痕，違法必究」。

立場昨日已把博客的多篇5月前發表的文章下架。資深大律師湯家驊認為，假若違反《港區國安法》，即使現時將有關文章下架、有負責人辭職，亦無補於事。

（港區國安法）