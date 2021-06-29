拒批遊行 七一警力相若六四 團體上訴批獻媚犧牲民權 工盟社民連7‧1擺街站

據了解，今年六四當日警方在全港部署了7000警力。

社民連、天水連線、守護大嶼聯盟擬舉辦主題為「堅守民間社會、抵抗政治打壓、釋放所有政治犯」的七一遊行，警方昨日發出反對通知書，稱新冠病毒是高度傳染，公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動，警方稱有理由相信舉行有關活動會增加參與者及其他市民感染病毒風險，危害公共安全及影響他人的權利。

警指新冠高度傳染人多高危

3團體：遊行權疫下同樣重要

警方並稱，雖然早前與團體商討有關集會及遊行的安排，但警方相信縱使施加相關條件，亦無助於維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由的目的。

3團體對警方反對遊行表示極大不滿，指早前與警方磋商中，已強調遊行時會保持1.5米距離，並有糾察維持秩序。團體指出，政府「疫苗氣泡」已放寬部分群組聚集的上限人數，超過4人的室內聚集可放寬，但室外的遊行集會是《基本法》賦予的公民權利，卻被當局以防疫理由剝奪。

團體重申，市民的遊行權利和表達自由在疫情期間也同樣重要，認為政府的責任是要保持兩者平衡，而不是藉疫情限制和打壓民權。

除了遊行，過往不少團體在七一擺街站；但過去數周警方都有針對街站採取行動。6．12前夕，民間團體「賢學思政」預告當晚擺街站，召集人王逸戰及發言人黃沅琳在前一日被捕，被指涉嫌煽惑他人參與非法集結，及宣傳或公布未經批准集結。職工盟與醫管局員工陣線的成員當日擺街站和派傳單，被票控違反限聚令。

職工盟：每站最多4人 不宣傳非法集結

職工盟總幹事蒙兆達昨日向本報表示，他們七一（周四）會在銅鑼灣及旺角擺設3至4個街站，要求釋放政治犯、反對政治打壓等。被問會否擔心警方執法行動，他稱每個街站不多於4人，以免給予警方票控藉口。他強調街站不會宣傳未經批准集結，「街站同舉辦集會是完全兩回事，如果警方要刻意混為一談，進行打壓，是極之荒謬的事」。

社民連主席黃浩銘表示，七一亦會擺街站，他們的人手可應付2至4個街站，包括擺設在銅鑼灣記利佐治街。他說，社民連在六四亦有擺街站，若今次警方不准，值得商討原因。被問會否擔心被捕，他說「相信（當局）不是希望『清一色』，我們擺街站合法，不應該受到無理限制」。

學生團體「本土青年意志」發言人張心怡回應本報表示，沒有計劃於七一當天擺街站。

警多區佈防 捉街站有否違限聚

據了解，警方已開會討論七一部署，人手規模與六四相若，5個總區應變大隊候命，會在多區佈防，亦會留意街站有否違反限聚令、《港區國安法》等法例。翻查資料，警方在6．12及六四當日均有在3條過海隧道設置路障，截查車輛。

明報記者

（港區國安法）

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