染Delta地勤兼職同事 大埔新達廣場女客服染變種

本港昨增6宗確診，包括5宗輸入個案，均驗出L452R變異病毒株；其餘一宗為本地相關個案，是感染Delta變種病毒27歲男子的女同事。昨另有少於5宗初步確診。

大埔中心10座圍封強制檢測

感染Delta病毒的27歲男子除任職香港航空地勤，亦是新達廣場服務處兼職員工。最新確診24歲女子是男患者在新達廣場的同事，她沒接種疫苗，於6月23日最後上班，翌日被界定為27歲男的密切接觸者而入住檢疫中心，其後於26日發燒，同日送院。她居於大埔中心10座，連同其工作處所、潛伏期和傳染期曾到訪的地點均納入強制檢測。衛生防護中心資料顯示，她曾於6月24日、即病發前兩日到大埔超級城及商場內的肯德基。

待確定是否Delta

梁子超：不排除商場客有感染風險

衛生署發言人稱，最新基因分析確定24歲女子帶L452R變異病毒株，但沒N501Y或E484K變異，病毒有待確認是否屬Delta變種，當局仍在追蹤其同住家人、密切接觸者數目。該群組累計兩人確診，暫未有相關初步確診。被問到女子有否與男同事除口罩相處、一同用膳或共用設施，衛生署稱仍在調查。政府昨晚7時10分起圍封大埔中心10座，要求居民接受強制檢測，料今早7時完成行動。

呼吸系統科專科醫生梁子超說上述兩人有接觸史，相信女子較大機率感染Delta變異株。他稱新達廣場內肯定有傳播，而男患者病發前後均有上班，其工作需接觸大量顧客，不排除顧客有感染風險。他呼籲市民即使檢測陰性，若出現上呼吸道病徵，亦應盡快求醫。

此外，昨新增5宗輸入個案中，兩患者為船員，是早前一名已病歿56歲男船員的同事，於6月21日由孟加拉抵港，二人於船上檢疫期間確診。

（新冠疫情）