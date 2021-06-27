李家超被質疑協調各局能力 「44年經驗 非紙上談兵」

循警隊「自學計劃」獲碩士學位

稱會考4A 家庭原因棄入港大

李家超上任政務司長後，昨日首次公開回應傳媒提問。他主動稱，自己會積極地統籌及協調各個局和跨部門的工作，強調協調及統籌工作是講求實際經驗。他又說，建立團結的團隊很重要，現時努力團結18萬公務員團隊，強調對自己建立團隊經驗有信心。

李家超被質疑沒有學士學位，有傳媒引消息稱他曾獲港大取錄。政務司長發言人回覆本報查詢表示，李家超會考取得4A成績，高考獲1A，獲港大工程學系錄取，但因為家庭原因而放棄入讀，投考警隊。李昨日出席活動時回應稱，他擁有關於公共政策和管理的碩士學位，當時是參與警隊和澳洲查理斯特大學所舉辦的自學計劃。他說：「這正正證明香港有機會給予所有人，只需要自己努力、只需要自強不息，自己的理想就可以達到。」

政務官出身的教育局長楊潤雄昨日被問到李家超做政務司長是否「武進文退」，他稱李絕對有能力、有擔當，是非常合適的人選。李家超曾說要清除教育界中「壞蘋果」，被問教育局會否有推動國安教育的壓力，楊潤雄稱教育局已推出國安教育課程框架，並為教師提供培訓等。