認7．21行動與市民期望有落差 籲「向前看」

時任行動處長 稱就監警建議檢討

蕭澤頤在7．21事發時任行動處長，他昨日見記者時被問到對事件的評價，他說相信許多人對事件耿耿於懷，同意當日行動與有些市民的期望有落差，兩度提及希望大家向前看。他稱監警會就事件給予的建議，警方一直檢討，包括改善999報案系統、行動配合上如何可更快捷等，又說「當然不希望類似事件再發生」。

被問《蘋果》停刊：誰犯法，便執法

被警方國安處拘捕高層及編採人員的《蘋果日報》，上周三宣布停刊、周四出版最後一份報紙。被問對該報停刊有何感受，蕭澤頤說「基本上誰犯法，我們便會果斷執法，將他們繩之於法」。至於上任後會否就涉嫌違反《港區國安法》的媒體採執法行動、現在有否案件正在調查、網媒是否其目標，他強調「絕對沒有針對個別媒體或個別人士」，重申只是針對違法者，「如果不想被警察拘捕，唯一方法是不要犯法」。