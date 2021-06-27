履新首晤傳媒 蕭澤頤：警被敵視因「假新聞」 民權觀察：警民關係取決行使公權力態度

蕭：「黑暴」是「謊言共同體」

指有被捕女憂被姦 向警員提供避孕套

蕭澤頤昨日到黃竹坑警察學院與即將畢業的學員見面，之後見記者。他說過去兩年充斥假新聞、假消息，之後逐步「證實」是錯誤信息，包括「8．31港鐵太子站死人」及「新屋嶺強姦」事件等，認為假消息對年輕人影響深遠；他稱曾有被捕年輕女子向警員提供避孕套，稱若要強姦她，要戴避孕套。他又指有法律學者和有法律知識的前議員常說「違法達義」，以及有刑事紀錄會令人生更精彩，批評其說法「極之卑劣」。

被問如何修補警民關係，蕭澤頤稱經常聽到有人形容警民關係非常撕裂，他不認同，指「黑暴」期間許多市民支持警隊，經歷這兩年更加支持，只是當時不敢公開表達。他明白仍有人敵視警察，認為是受「假新聞」和「假消息」影響，強調當有關消息出現，警方會盡快澄清；又說會專業處理日常工作，令市民明白警方是一支專業和值得信賴的隊伍。他指目前法例對「假新聞」未有定義，如有任何法例「便利」將這些人繩之於法，警方絕對歡迎 。

王浩賢說，警民關係取決於警方行使公權力的態度和表現，過去已有法官指警員在行動中用過量武力，又有人被批作供有問題，而在示威期間，公眾也非常不滿警員不展示編號等。他認為「即使新處長覺得有人因為他所說，受『假新聞』影響觀感，上述問題警隊都要正視」。

蔡展鵬休假 兩助理處長署任國安處長

就有人形容政府前日3個高層任命令香港變成「警察政府」，蕭澤頤稱不論政府或私人機構，任何管理層都是「因材而用」，又認為警務人員有紀律部隊及組織能力等優勢。被問前處長鄧炳強被視為「鷹派」，他會否延續做法，蕭指警隊無分鷹、鴿派，歷任處長都剛柔並濟、恩威並施，若有人犯法，警方會鍥而不捨繩之於法。他另透露，刑事及保安處長袁旭健署任他原本副處長（行動）一職，正休假的國安處長蔡展鵬，職位則由兩名助理處長暫時分別署任。

被問是否執行中央政治任務 蕭：無國何來家？

《港區國安法》實施近一年，被問是否認同警方每一次執法均是政治判斷、警方是否負責執行來自中央的政治任務，蕭澤頤說，「任何一個國家，任何一個地方，國家安全絕對是重中之重，無國，何來有家？國家如果不安全，其人民如何可以安居樂業過生活？」他認為維護國家安全不止是警察的工作，每一個市民絕對有責任。被追問警察現時執行職務是否政治中立，他回應稱警方作為執法者，任何事都是依法辦事。