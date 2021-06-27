鄧炳強提23條要快做 劉兆佳：須諮詢 保安局未答會否諮詢公眾

港區國安法涵蓋基本法23條的部分罪行（見表）；據國安法第七條，特區政府應盡早完成基本法規定的維護國家安全立法，即23條。保安局發言人昨日回覆查詢稱，就23條立法，港府一直進行相關工作，包括研究2003年特區政府提交給立法會的草案及做國家安全相關的法律研究。發言人稱會小心推展有關工作，制訂有效和務實的方案和條文。

劉：立法建議不能照抄當年 倘不諮詢要解釋

2002年9月，時任保安局長葉劉淑儀開展基本法23條立法諮詢，為期3個月；之後引發2003年七一大遊行，立法最終擱置。劉兆佳向本報稱，23條立法不能照抄當年的立法建議，需按新國家安全風險研究。

劉稱，現時社會是表面平靜但有暗湧，港府應盡可能做到較高透明度的立法過程，要做諮詢，否則要解釋為何要特殊處理；而23條未被國安法涵蓋的罪行如竊取國家機密，定義要交代得清清楚楚，他認為政府有空間與社會斟酌。不過，他說現時有港區國安法作「鎮山之寶」，23條立法不是首務，甚至可斬件立法；他認為未來3場選舉，用國安法肅清敵對勢力，以及解決民生問題，更為迫切。

至於23條立法是否鄧炳強能過渡到下屆政府的升官政績，劉兆佳認為立法工作不會由鄧一人「單打獨鬥」，而是中央、特區、愛國力量團結一致去推動。

羅健熙促交代是否跟普通法

羅健熙回應稱，「幾時做同立什麼法，都應該要做公眾諮詢啦，特別是一些會影響人的權利和自由的事。」他認為，政府應交代做23條本地立法是否會用香港的普通法法制，「係咪可以唔使用國安法指定法官審？國安法入面可以送返大陸審嘅條文係咪都會冇咗？仲有無罪推定、保釋等等安排」。

葉劉贊成諮詢 不同意斬件立法

葉劉淑儀回覆查詢時說，23條諮詢的時間不用太長，英國近日檢討國安法也只用兩個月；香港將來立法要檢討的包括：過時的官方機密法、間諜罪、社團條例等。但她不同意將23條斬件立法，「中央已（立國安法）幫我們做了幾樣，無謂拖長佢」。

對於羅健熙的質疑，葉太稱國安法的保釋條款門檻高，23條立法是否要跟從，要看法庭對國安法的執行效果。她又稱，過去法庭有案例，香港有陪審團制度，不等於有陪審團權利，將案件放到哪個級別的法院處理是律政司決定；現時土地審裁處等也是指定法官判案，日後23條罪行用國安法指定法官處理是好事，因為他們有經驗。

有機會任資審委 李家超：不容假真誠擁護

另外，選舉制度修改後，設特首、選委會、立法會候選人資格審查委員會，政務司長作為主要官員有機會擔任成員。新上任的政務司長李家超昨日說，合資格候選人有兩大條件，包括真誠擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特區。他說在政治、道德及香港利益下，不容許有人假裝「真誠擁護基本法」。

明報記者

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