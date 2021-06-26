鄧炳強一哥升局長首人 羅健熙：警政系統話語權膨脹

羅批警暴令示威發酵 卻無警員需負責

鄧炳強昨早透過錄音向警隊同袍發表離別感言。他說：「想不到新使命來得如此突然，要離開工作了逾34年的地方，我懷着萬般的不捨，而最大遺憾是無法作正式道別，能夠加入警隊，與大家並肩作戰，是我一生最大成就。」他說雖然接到新使命，但仍是與同袍一起守護香港，又相信警隊在新處長蕭澤頤帶領下，「一定會再創高峰，令香港繼續成為全世界最安全城市之一」。

鄧炳強任副處長（行動）時，曾於2019年8月12日出席警方下午4時記者會，並回應傳媒質詢逾3小時。他在回應「小桃園飯局」及被指與元朗鄉紳熟稔時，強調與黑社會誓不兩立。鄧上任「一哥」後頻密出席區議會，多次被民主派正面抨擊「警暴」問題，包括去年1月16日出席中西區議會時有議員要求下台，他回應「我理直氣壯做得好，只是一些懼怕我正義的人想我辭職」。

因國安法遭美制裁 鄧稱「毫無意義」

港區國安法去年6月30日實施，美國財政部8月公布制裁鄧炳強等11名中港官員，他當時回應稱制裁對他「毫無意義」，又說維護國家及香港安全是他的責任和榮譽。此外，他任內已多次去信港台投訴節目內容，並曾不點名批評《蘋果日報》報道「假新聞」。

對於李家超和鄧炳強升官，羅健熙稱難以理解，認為二人對反修例風波需負責。羅又認為，整個警政系統將來在政府架構中有愈來愈大話語權。

林志偉祝賀鄧炳強接任保安局長及蕭澤頤接任警務處長，「對政府知人善用，用人唯才的選賢任能標準充滿信心」。對於鄧炳強任內爭議，他認為「挑起爭議的永遠都不是處長或警隊，而是犯法的人」。