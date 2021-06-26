談首要目標 新一哥先提國安 次言維持港穩定保市民安全 稱確保選舉慶回歸安全

蕭澤頤昨首次以警務處長身分亮相，稱對接任處長一職感到十分榮幸，並感謝特首提名及國務院委任。他說，過去兩年警隊面對前所未有的挑戰，他感謝鄧炳強的帶領和所有同事，克服一個又一個挑戰，令社會回復穩定。他說未來日子會如歷任處長一樣，繼續帶領警隊，本着忠誠勇毅、心繫社會的精神，以維護國家安全，維持香港社會繁榮穩定，以及保障巿民生命安全，作為首要工作目標，會繼續專業地處理日常工作。

蕭亦重複鄧炳強所言，稱未來有一連串選舉及回歸25周年，他們會竭盡所能，確保這些重要活動能在安全和穩定環境下進行。

前年隨鄧炳強升官任副處長 近半年曝光增

蕭澤頤1988年加入警隊，曾駐守葵青警區、機場警區及九龍城警區，至2013年晉升總警司，其後被派到人事部人力資源科。在2017至2019年，他3年內連跳3級，分別擔任助理處長（人事）和行動處長，2019年11月鄧炳強上任處長時，蕭同時升任副處長。最近半年蕭澤頤曝光增加，最為人熟知的是他在警隊宣傳片《守城》飾演行動總指揮，其中成名對白：「人我放，但行唔行到出去，就睇你本事！」（見表）

去年6月初蕭澤頤接受本報專訪時，認為訂立《國安法》是必須，以堵塞香港維護國家安全的漏洞，並說國安法是「為人民去做」，「每一個執法部門都有這個責任」，又反問：「你希唔希望國家安全？你希唔希望有人擔當呢個角色，去維護國家安全？你想唔想國家唔安全？你想唔想有恐怖襲擊？」

消息稱刑事保安處長袁旭健署任副處長

蕭澤頤現年55歲，料至少可擔任警務處長兩年，若如再前一任的處長盧偉聰延任一年，任期可達3年。昨日警方未公布最新高層人選，消息稱刑事及保安處長袁旭健昨即日起暫時署任副處長（行動），並同時兼任原本職務，料稍後有望升級「坐正」副處長。袁旭健1986年加入警隊，過去主要駐守刑事部門。據了解，警隊內部對於袁升任副處長感意外，「無人估到」，因他過往對升職「無咁搏」。翻查資料，袁旭健55歲，與另外兩名副處長郭蔭庶和劉賜蕙同齡。

此外，外界流傳郭蔭庶明年退休，並接任公務員學院院長，原有職位料由被盛傳為「隔代一哥」的人事及訓練處長周一鳴升任。周一鳴是警隊「明日之星」，現年47歲，行事作風硬朗果斷，反修例風波時負責理大行動。雖然周一鳴成為隔代一哥呼聲很高，但因他較年輕，是否可在蕭澤頤卸任處長後即時上位，仍是未知數。

指蕭關愛青年 葛珮帆料建良好警民關係

民建聯立法會議員葛珮帆表示，對新任警務處長蕭澤頤印象最深刻的是他對青年人的關愛，以及其精準決策和執行能力，相信警隊在其領導下會繼續堅守崗位、維護本港安寧，以及建立良好的警民關係。

明報記者