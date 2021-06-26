張建宗免職：樂意繼續貢獻國家 身體不好非事實

林太否認問責 不評價離任官員

林太昨被問到換走張建宗是否問責，張是否成政府施政失誤的「代罪羔羊」，她回應時否認有問責意味，稱不會評價離任官員，並說對每位官員在任時盡心盡力表示感謝。

張建宗昨晨離開山頂官邸，向傳媒表示擔任政務司長4年半完全無放病假和大假，過去擔任勞工及福利局長的10年間亦一樣，「所以大家知道我是全心全意工作，亦都是完全很精神，你看見我今早相當精神，精神飽滿」。

服務香港50年「莫大榮幸」

感謝中央各任特首

中央公布免去他職務後，張建宗昨午在政府總部見記者，稱能夠在不同崗位服務香港近50年，尤其在香港回歸以來能為國家及香港效力，參與落實「一國兩制」，是他莫大的榮幸，為他帶來無比的滿足感。他衷心感謝政府同事、議員、社會各界、傳媒和市民的支持和幫助，以及感謝家人多年來的默默支持、鼓勵和諒解。

張建宗現年70歲，1972年加入政府新聞處任新聞主任，其後轉為政務職系，擔任勞工及福利局長的政績包括落實長者兩元乘車、最低工資；2017年1月，林鄭月娥辭任政務司長選特首，由張接任，過渡至現屆政府。

2019年反修例風暴，張稱就警方處理元朗7．21事件的處理手法「與市民（期望）有落差」，向市民道歉，惹來香港警察隊員佐級協會發聲明譴責；之後他與多個警察組織會面，再回應事件時稱要「向前走」。同年，他承認鼻腔內有一微小囊腫要接受治療，但稱不影響職務。現屆班子多名官員因落實《港區國安法》被美國制裁，張建宗卻能全身而退。