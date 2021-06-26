李家超妻兒被指持英籍 無回覆「愛國者治港」質疑

李家超任職警隊35年期間，一直持有英國國籍，到2012年出任保安局副局長時，按相關法律要求放棄英籍。有傳媒報道，李家超妻子及兩名兒子亦持有英國籍。本報昨向政務司長辦公室查詢此舉有否違背「愛國者治港」原則，但至截稿前未有回覆。

蕭澤頤同姓名者持將軍澳兩物業

至於3名新任官員所持有的物業，土地註冊處資料顯示，李家超於1997年購入九龍京士柏道1號帝庭園單位，與妻子共同擁有。鄧炳強則於2017年3月購入薄扶林置富花園富華苑一個單位，以個人全資持有。至於新任警務處長蕭澤頤，查冊資料顯示，與蕭澤頤相同姓名的人，以聯名方式持有兩個物業，包括於2007年購入將軍澳豪庭一個單位，以及於2013年購入將軍澳領都一個單位，但暫未能證實是否是同一人。

美國財政部於去年8月因應《港區國安法》實施後，宣布制裁11名中港官員，包括李家超和鄧炳強，兩人被制裁原因被美國點名與《港區國安法》有關，指鄧炳強因負責拘捕、羈押港人，李家超因為設立新的警方小組執行法例。土地註冊處資料顯示，鄧炳強持有的置富花園單位原由匯豐銀行承按，去年8月突然由匯豐銀行轉按至中銀香港，並於去年11月向中銀一筆過清還貸款。

制裁後鄧炳強一筆還清按揭

多個物業曾捲僭建風波

除置富花園單位外，鄧炳強亦曾牽涉僭建風波，他於2002年購入的西貢柏麗灣住宅，以及於2012年購入的錦綉花園單位均被指涉嫌僭建。鄧炳強曾表示，西貢柏麗灣住宅在買入後沒任何改建，但當時沒找專業人士檢視，對於可能有非法僭建是「自己敏感度不足」；他亦承認曾在錦綉花園單位以活動圍板做了一個非永久構築物。而他於2016年租住的九龍塘廣播道寶能閣複式單位，其天台亦有僭建物，鄧炳強當時稱已通知業主處理，惟業主無履行清拆令。