林鄭沒答李家超是否屬意人選 稱用人唯才

李家超多年專做警政工作，被質疑有否能力擔任政務司長。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀稱，雖李出身紀律部隊，但認為他先後出任多年保安局副局長、局長，曾統領各紀律部隊，可勝任更上層樓。她指出，港仍要處理教育、經濟等問題，料李家超出任政務司長後，將會擴闊經驗、視野及工作範圍。

民主黨主席羅健熙稱，李從警務處出身，晉身問責團隊後亦只主理警政保安事務，質疑他並無跨部門協調工作的背景，從政府管治角度，李未能向外顯示他認識其他範疇的工作。

林鄭月娥昨在記者會上被質疑李家超有否能力統領政府不同部門，她回應稱，17萬公務員中，7支紀律部隊的總人數有7萬以上，反問「李家超能在過去4年統領紀律部隊這四成的公務員，為什麼會認為他沒有能力統籌和協調政府內不同政策局？」

短期料不換官 林鄭：涉官員取態「有時是被動」

今屆政府尚餘一年任期，至於會否有下輪換人，林太稱在未來6至9個月，暫時看來再有人事變動機率不大，惟不是完全絕對，「因為有時候我不是主動，可能是被動」，指這涉及個別官員取態。林太去年4月更換官員，涉及4名局長，包括入境處曾國衞「空降」任政制局長。