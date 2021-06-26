林鄭：令下屆政府基礎更佳 學者料屬長期部署

劉兆佳：新班子要整頓傳媒及教育

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，未來一年為關鍵時刻，因須籌備3場選舉、特區回歸25周年，難免有引起衝突、鬥爭的憂慮。他說政府換屆過程不能在國家安全、香港治安上鬆懈，亦料若現屆班子表現佳，很有機會過渡至新政府。劉兆佳相信，新班子要整頓媒體、教育界，包括宣揚國家安全及國民教育。

中大政治及行政學系高級講師蔡子強在眾新聞《線上談》稱，以往除非政務司長因要選特首而請辭，否則不會在尚餘一年任期下撤換政務司長。他說，以往政府常因新班子「埋班」時間太短致開局不順，現時安排料是讓官員就位，「（相信）不會是一年的部署，而是更長期的部署」，待下屆班子上場後做事駕輕就熟。以往唐英年、林鄭月娥均是在任期最後一年辭任政務司長，競逐特首，中央要再任命司長。

羅健熙：人選必然非林鄭決定

葉劉：予楊潤雄更多國安教育指示

民主黨主席羅健熙亦相信安排是為下屆政府鋪路。他指出，人選必然並非由林太決定，從警政系統先於文官系統可見，「相信都可預視未來政府（作風）」。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀形容，現時為落實國安法關鍵一年，需有豐富執法經驗的官員在政府高層工作，確保貫徹執行國安法。她說李家超任政務司長，可在國安教育上給予教育局長楊潤雄更多指示。

民建聯表示，冀政府可帶領香港用好未來一年時間解決深層次矛盾、改善民生經濟。經民聯對官員任命表示歡迎，冀政府全力推動良政善治，協助香港盡快走出政治鬥爭的泥沼，發展經濟。