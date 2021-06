惹警察政府質疑 麥美娟：有何不可 蔡子強：顯京認同警強硬路線 羅健熙：無意和解

李慧琼:班子考慮時代工作表現

工聯會麥美娟說不認為「警察社會」有任何問題,稱香港經歷嚴重威脅,若有警隊背景的人有能力處理港問題,有何不可(If it's a police state, so why not? I don't think it's any problem with police state.)。她強調不能因以往崗位而對他們有偏見。民建聯主席李慧琼稱「不同意(警察政府)這個說法」,李家超加入問責班子時間長,除了紀律部隊背景,亦在兩屆政府從事行政管理工作,相信新班子考慮到當下時代、以往工作表現決定。

民主黨主席羅健熙相信,不論誰擔任政務司長,都會緊跟中央對港強硬管治路線,強調新官員若繼續不梳理港人現時的不滿,對提升政府的認受性及管治效率無幫助。他說今次調動「不像是有意令香港和解而擺的陣」。

中大政治及行政學系高級講師蔡子強在眾新聞節目《線上談》表示,今次換班子可見未來仍是走強硬路線,他分析,警隊在反修例事件中獲北京讚許、信任,故來自警隊者可升官,由此可見警隊的「止暴制亂」強硬路線獲北京認同,「下一步不要預期有什麼政治和解,這條(強硬)路線會繼續」。

劉兆佳:李可統籌護國安 中央盼官顯民族忠誠

全國港澳研究會副會長劉兆佳相信,由李家超任政務司長,可統籌政府不同部門應對動亂,加強維護國家安全的能力。他說由過去兩年的社會動亂可見,警方「單打獨鬥」,未獲其他部門強力支持配合,相信中央盼向有意位居要職的人發聲,新形勢下參與管治香港,要顯示出對國家民族的忠誠、擔當,展示出魄力及勇氣,有關職位非只由政務職系(AO)的人壟斷。以往政務司長多由AO升任,包括前任的張建宗、林鄭月娥。