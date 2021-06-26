推修例釀風暴 李家超拜政務司長 遏示威3主將升官 鄧炳強掌保安局 蕭澤頤任警務處長

劉兆佳：對付反對派民意 不會討好

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，在撥亂反正的過程中，要令反對派及其支持者的民意，於短期內無法在管治過程中發揮作用，而這些民意本身對保安系統官員必然不滿，「但止暴制亂就是對付這些力量及背後的民意……不會因為討好這些民意，作為選拔官員的準則」。他強調中央重視可為國家和香港有擔當、願作犧牲的人。

政務司長會否只關注國安 林鄭：絕對不會

新華社昨早11時公布國務院任免港府主要官員的消息。李家超、鄧炳強、蕭澤頤其後與林鄭月娥一同見記者，3人作開場發言便離開，沒留下回應記者提問。林太發言稱，經歷過去兩年的嚴峻挑戰，在中央主導、特區政府配合下，香港迎來由亂轉治、撥亂反正，逐步完善「一國兩制」在特區貫徹實施的良好局面，目前是砥礪前行、重新出發的好時機；而3名獲任命的官員在香港前所未有的困難時刻與她並肩作戰、勇於擔當，有信心他們會繼續以迎難而上的精神，為國家、為香港作出更大貢獻。

警隊出身的李家超是首名紀律部隊出身的政務司長。被問到政務司長的角色是否由處理港人福祉變為只關注國家安全，林太強調絕對不會，政務司長的角色和責任都絕對無改變，李家超會繼續在她不在港時擔任署理特首，亦會協調不同政策局做政策工作，並支持行政長官抗疫工作。她說，即使官員的人選是來自某個特定的背景，但不代表要求對方上任後只做自己最熟悉的工作。

被問到政務司長位置首次由有警察背景的人出任，有何信息要傳遞，林太稱難以避免會有一些揣測，但政務司長亦曾由商人背景、加入過問責團隊的唐英年出任，她強調在政治問責制下是用人唯才。她又說，來自什麼領域，不是考慮政務司長人選的先決條件和最重要因素。

泛民批與民為敵 「國安主導民生最尾」

葉劉：除市民歡迎 需對憲法國安承擔

李家超於2019年作為保安局長，推動修訂《逃犯條例》，引發連場示威。林鄭月娥曾承認修例工作「完全失敗」，原因是政府工作做得不好，對社會脈搏掌握得不夠，政治敏感度有偏差。而鄧炳強2019年11月上任警務處長，他否認警方處理示威時濫用暴力。民調顯示李家超民望在官員榜尾徘徊，香港民研最近一次、5月的調查中，受訪者對李家超的支持度淨值為-23.9%；2019年10月的淨值為-63.4%，是歷來最低。市民對鄧炳強帶領的警隊支持度亦處於低位，在7個紀律部隊中包尾。

社民連主席黃浩銘稱，李家超及鄧炳強都在處理反修例上犯下重大錯誤，二人沒問責之餘，反而獲擢升，批評任命是與民為敵，又質疑李家超的才能只有「鎮壓人民」，施政能力是歷任政務司長中最差，認為對方現時「統領百官」，反映政府的施政方向是「國安主導，民生最尾」。民主黨主席羅健熙稱無法理解李家超任政務司長的決定，認為李出任保安局長表現不濟，處理逃犯條例修訂的表現，公眾已清楚評分。他又說，李家超為香港帶來的問題，遠超他所解決的問題，質疑何以「製造那麼多的問題可上位」。

新民黨主席葉劉淑儀認為，官員推動爭議法例，難免民望受衝擊，解說工作亦不僅是其責任，「一人承擔都不公道」，認為處理反修例風波反映政府「公關機器生鏽」。她認為除了受市民歡迎，高官亦需對《憲法》、《基本法》及國家主權安全有承擔。

明報記者

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