英入境者回復21天檢疫 打齊針無豁免

昨4宗輸入涉英學生 同染變種

英國早前疫情緩和，疫苗接種率上升，港府於本月初把原本被列為甚高風險（A2指明地區）的英國，下調為高風險地區（B指明地區），若已接種兩劑疫苗並已過14天，只須在檢疫酒店強制檢疫14天。政府發言人昨表示，下周一起把英國改為A2組。所有登機當日或之前21日曾逗留A2組別地區者，入境後都要強制檢疫21日。

梁卓偉：Delta傳播力空前 BioNTech保護率八成半

港大醫學院院長梁卓偉稱，Delta變異病毒株的傳播力前所未見，在英國主導疫情，該病毒株佔95%，已取代原始病毒株及最先在英國發現的Alpha變異株，當地本來本月解封社交距離措施，現延至下月中再考慮，因此本港應提升英國的風險級別，未來要觀察歐盟能否把關，否則病毒橫掃歐洲。

雖然Delta傳播力前所未有，但梁卓偉指變種病毒對BioNTech疫苗效力的影響非常輕微，該疫苗本身保護率有九成半，對Alpha有九成至九成半，對Delta則有八成半。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，英國研究發現Delta傳播力比原始病毒株高97%；Alpha則高29%。他說英國最初爆發Alpha病毒時封城應對，而近月沒因應Delta封城，並舉辦選舉，傳播力高低亦與社交距離措施等相關。

（新冠疫情）