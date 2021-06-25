國泰機組人員8．31前未打針 檢視續聘否

國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑（Greg Hughes）向員工發信稱，疫情下要為員工、顧客創造最安全的環境，需確保每程航班安全衛生，機組人員注射疫苗可增加一重保障。

信中提及，若編排更表時需區分已接種或未接種疫苗的機組人員，在實務安排上亦相當困難和複雜，因此決定所有駐港機組人員8月31日前須接種疫苗；若無法注射疫苗，將檢視該人可否繼續獲聘為機組人員。

稱行業趨勢：

打齊針可執勤大部分航點

國泰回覆本報稱，行業趨勢是只有全面接種疫苗的機組人員才可執勤前往大部分航點、毋須當地檢疫隔離後回港；另亦可獲准前往高風險地區、運作豁免隔離安排的「航空氣泡」航班。國泰又稱，已安排醫療服務商為所有員工提供接種疫苗前的醫療評估，明白部分機組人員或未能接種疫苗，會按個別情况作短期過渡安排，歡迎員工申請其他後勤職位空缺。根據國泰數字，目前已有90%駐港機師、逾65%駐港機艙服務員已預約或已接種疫苗。

（新冠疫情）