大埔染毒污水範圍收窄 環署：僅運亨樓樣本陽性

周二得悉未即公布 「好多東西要看」

徐浩光表示，現有恒常污水檢測會在100個點採樣，覆蓋500萬居民，每日可採樣24個，每個點每5至10日做一次。政府自去年12月開始在香港不同地方採集污水，自4月1日已抽驗逾2000個樣本。當發現小區範圍污水樣本呈陽性後，會收窄污水監測範圍，再取污水樣本。

徐又稱，今次周一取樣，周二凌晨發現初步陽性反應，當日傍晚才確認陽性反應及帶L452R變異病毒株。他說今次病毒數值（CT Value）達27，低於平常數值30至35，反映污水病毒量比一般多。

徐浩光續稱，起初在污水渠下游抽取樣本，發現初步陽性即收窄檢測範圍，最終只有確診者所住的運亨樓污水呈陽性，該大廈污水病毒很大可能來自該確診者，但不會輕率指其他地方一定沒有感染者，未來幾日會繼續在附近抽污水檢驗。

（新冠疫情）